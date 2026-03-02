Ethiopie: Des hauteurs historiques d'Adwa aux plaines de Guba, célébrer Adwa dans toute sa grandeur et son éclat

Addis-Abeba — Des sommets chargés d'histoire de la bataille d'Adwa aux perspectives d'avenir qu'incarne Guba, où se dresse le Grand barrage de la Renaissance, l'Éthiopie perpétue la célébration d'Adwa, en honorant pleinement sa portée historique et son rayonnement intemporel.

La victoire d'Adwa ne s'est pas limitée à un succès militaire ; elle a constitué un message retentissant adressé au monde entier affirmant que l'Éthiopie resterait maîtresse de son destin, a souligné le Bureau du Premier ministre éthiopien.

À une période où une grande partie du continent africain subissait la domination coloniale, Adwa s'est imposée comme une proclamation audacieuse de souveraineté, de dignité et de cohésion nationale -- un tournant historique qui a transformé la perception mondiale de la force et de la détermination africaines.

« Nous rendons hommage à leur sacrifice non pas en nous reposant sur la gloire du passé, mais en bâtissant l'héritage du présent », a déclaré le Bureau. « Portés par l'esprit d'Adwa, nous poursuivons la construction de l'avenir de notre nation. »

Établissant un parallèle entre la bravoure démontrée à Adwa et les ambitions actuelles de développement du pays, le communiqué met en avant une vision nationale fondée sur l'unité, la résilience et une détermination résolument tournée vers l'avenir -- des hauteurs d'Adwa aux projets structurants qui prennent forme le long de la riviere Abay.