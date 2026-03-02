Ethiopie: Le triomphe d'Adwa - Un symbole éternel de force et d'unité, selon le chef d'état-major des Forces de défense nationale éthiopiennes (ENDF)

Addis-Abeba — Le maréchal Berhanu Jula, chef d'état-major des Forces de défense nationale éthiopiennes (ENDF), a présenté la bataille d'Adwa comme une source inépuisable de courage et de résilience, qui continue d'inspirer les générations.

Le 130e anniversaire de cette victoire historique est commémoré sous le thème « Un passé glorieux, un horizon radieux », rappelant le rôle central d'Adwa dans l'histoire éthiopienne et africaine.

Le 1er mars 1896, les forces éthiopiennes, sous le commandement de l'empereur Ménélik II, infligèrent une défaite décisive à l'armée italienne, préservant la souveraineté nationale et affirmant la capacité des peuples africains à résister au colonialisme.

Au Musée mémorial d'Adwa, le maréchal Berhanu a souligné que cette victoire reste un exemple intemporel de bravoure et d'unité.

« La bataille d'Adwa est un récit poignant de lutte, reflétant le combat plus large des peuples noirs contre l'oppression », a-t-il déclaré, ajoutant que ce triomphe a brisé les préjugés sur l'incapacité des Noirs à façonner l'histoire.

Il a rappelé l'extraordinaire affrontement sur le champ de bataille, où des guerriers éthiopiens, armés principalement d'armes traditionnelles, ont affronté un ennemi doté d'une artillerie moderne.

« La résilience et la détermination des combattants sont devenues leur arme la plus redoutable, illustrant la valeur éternelle du courage dans la défense de la liberté », a-t-il affirmé.

Le maréchal Berhanu a également évoqué la riposte coloniale, avec le retour des forces italiennes quarante ans plus tard, et la manière dont les vétérans éthiopiens ont utilisé des tactiques de guérilla pour consolider l'indépendance nationale.

Soulignant la pertinence actuelle de cet héritage, il a indiqué que l'esprit d'Adwa continue d'inspirer les ENDF et guide les efforts de l'Éthiopie dans la réalisation de projets nationaux majeurs, tels que le Grand barrage de la Renaissance, et dans la défense des intérêts du pays face aux menaces extérieures.

« Le souvenir de la victoire d'Adwa nous guide et garantit que l'esprit de résilience continue de rayonner à travers les générations », a conclu le maréchal.