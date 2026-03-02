Addis-Abeba — La maire Adanech Abebe a invité les Éthiopiens à dépasser la simple célébration du courage de leurs ancêtres, en encourageant la génération actuelle à adopter un sens renouvelé de l'urgence pour bâtir un héritage de réussites contemporaines.

La victoire d'Adoua, dont on célèbre cette année le 130e anniversaire, constitue un chapitre monumental de l'histoire de l'Éthiopie et de l'Afrique.

Le 1er mars 1896, les forces éthiopiennes dirigées par l'empereur Menelik II remportèrent une victoire décisive contre l'armée italienne lors de la bataille d'Adoua, un triomphe qui non seulement préserva la souveraineté de l'Éthiopie, mais envoya également un message puissant de résistance contre le colonialisme sur le continent africain.

Depuis, cette victoire est célébrée comme un symbole de fierté nationale, de résilience et d'esprit d'indépendance durable qui continue d'inspirer des générations entières en Éthiopie et dans toute la diaspora africaine.

S'exprimant lors de cette cérémonie, organisée sous le thème « Un passé glorieux, un horizon radieux », la maire Adanech a décrit ce triomphe historique comme un phare d'indépendance et un symbole monumental d'unité pour tous les Noirs et tous les Africains.

Revenant sur cet événement, elle a souligné que cette célébration était un engagement solennel à transformer le courage du passé en une prospérité tangible pour l'avenir de l'Éthiopie.

« La victoire d'Adwa aujourd'hui est une grande histoire d'héroïsme qui fait la fierté des Noirs, une lanterne de liberté pour les Africains et un symbole d'unité et de liberté », a-t-elle déclaré.

« Alors que nous célébrons sous le thème « Passé glorieux, horizon radieux », nous le faisons en tirant les leçons de l'héroïsme du passé et en nous engageant pour la prospérité future de notre pays. »

La maire Adanech a souligné que la leçon durable d'Adwa est la nécessité de rester unis.

Malgré les divergences internes, elle a insisté sur le fait que les Éthiopiens doivent rester unis pour défendre la souveraineté nationale et la dignité de la citoyenneté.

« La plus grande leçon que nous a enseignée Adwa est que même si nous avons des divergences dans nos affaires internes, nous devons rester unis sans nous diviser lorsqu'il s'agit de la souveraineté nationale et de l'honneur de notre citoyenneté », a-t-elle fait remarquer.

Elle a rappelé à l'auditoire que les héros d'Adoua ont mis de côté leurs différences pour consolider le statut inviolable de l'Éthiopie grâce à leurs sacrifices, exhortant les jeunes à résoudre leurs désaccords par le dialogue et à assumer leur devoir historique de protéger les intérêts nationaux.

Redéfinissant l'héroïsme pour l'ère moderne, la maire Adanech a affirmé que le patriotisme d'aujourd'hui va au-delà du champ de bataille.

« L'héroïsme ne consiste pas seulement à vaincre un envahisseur sur le champ de bataille ; aujourd'hui, l'héroïsme consiste à surmonter courageusement la pauvreté, le retard et la division », a-t-elle expliqué.

Tout comme les patriotes d'autrefois ont défendu le territoire, a-t-elle déclaré, la génération actuelle doit garantir la souveraineté par le savoir et le travail.

Elle a cité des initiatives telles que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, l'Initiative pour le blé, l'Initiative pour un héritage vert et le développement du corridor comme étant « les victoires d'Adwa de la nouvelle ère ».

Soulignant davantage les progrès réalisés par l'Éthiopie, la maire Adanech a mis en avant les efforts stratégiques visant à réparer les injustices historiques, notamment en garantissant l'accès maritime, comme étant essentiels à la construction d'un héritage à plusieurs niveaux.

« Au-delà du simple souvenir de l'histoire de nos anciens patriotes, levons-nous avec un sentiment d'urgence pour créer de grandes histoires qui se chevauchent à notre époque », a-t-elle exhorté.

La maire Adanech a conclu en affirmant que l'Éthiopie continuera à vivre dans l'honneur et la dignité grâce au dévouement et au sacrifice continus de son peuple.