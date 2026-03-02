Addis-Abeba — A l'occasion du 130e anniversaire de la victoire d'Adwa qui a été commémoré avec solennité au Mémorial de la victoire d'Adwa, la ministre de la Défense, Aisha Mohammed Mussa, a rendu hommage à ce haut fait historique, le qualifiant de source d'inspiration pérenne pour les forces de défense éthiopiennes et d'emblème fort de l'unité africaine.

Placée sous le thème « Glorieux passé, horizon radieux », la ministre Aisha Mohammed Mussa a présenté la victoire d'Adwa comme un flambeau éternel de liberté pour les peuples noirs et une affirmation durable de la dignité humaine.

Elle a souligné qu'Adwa dépasse le cadre de l'histoire nationale de l'Éthiopie : elle constitue un symbole universel de résistance et un hommage aux sacrifices consentis pour défendre la liberté et l'honneur.

Selon la ministre, cette victoire a démontré au monde la force morale d'un peuple uni, prouvant qu'aucune puissance coloniale, aussi moderne et puissamment armée soit-elle, n'est invincible face à la détermination collective.

Elle a rappelé que les sacrifices des ancêtres sur les hauteurs escarpées d'Adwa ont restauré la dignité africaine et posé les jalons de l'unité continentale ainsi que de la coopération en matière de sécurité collective qui s'affirme aujourd'hui, notamment à travers l'Union africaine.

La présence de ministres africains de la Défense aux célébrations du jubilé, a-t-elle ajouté, illustre avec force qu'Adwa représente un héritage commun de liberté pour l'ensemble du continent et au-delà.

Elle a par ailleurs affirmé que les Forces de défense nationale éthiopiennes incarnent pleinement cette tradition héroïque.

Au-delà de la protection de la souveraineté nationale, elles demeurent un pilier de la paix et de la stabilité en Afrique, consentant des sacrifices considérables dans l'accomplissement de leurs missions.

« Adwa vit dans la discipline et l'esprit indomptable de nos forces ; elle est la source intarissable de notre bravoure », a déclaré la ministre.

En référence au thème retenu cette année, elle a exhorté la génération actuelle à transformer l'héritage de liberté reçu en une souveraineté pleinement affirmée et en une prospérité durable.

Elle a appelé à mobiliser l'élan moral puisé au sommet d'Adwa pour bâtir la grandeur nationale par le travail, l'engagement et le sens du devoir.

En conclusion, la ministre a estimé que l'« Alliance d'Adwa » pour notre époque consiste à transmettre cette responsabilité historique comme un motif de fierté et un moteur de réalisations concrètes au bénéfice des générations futures.