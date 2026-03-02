Ethiopie: Le Président de la Commission de l'UA rend hommage à la victoire historique d'Adwa

Addis-Abeba — À l'occasion de la Journée de la Victoire d'Adwa, Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'UA, a salué avec solennité l'exploit historique accompli par l'Éthiopie lors de la bataille d'Adwa, rendant hommage au courage et à la détermination qui ont marqué ce triomphe emblématique.

Les forces de l'Éthiopie ont fait preuve d'un courage exceptionnel le 2 mars 1896 lors de la bataille d'Adwa, un tournant majeur dans la quête de l'Afrique pour la liberté, la dignité et l'autodétermination.

« Adwa demeure un symbole indéfectible de la souveraineté africaine, du courage, de la résilience et de l'unité », a affirmé le Président.

Il a rappelé qu'à une époque où une grande partie du continent subissait la domination coloniale, Adwa avait adressé au monde un message sans équivoque : l'Afrique refusait toute soumission à une puissance étrangère et entendait tracer elle-même son destin.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, l'héritage d'Adwa continue d'inspirer les générations successives et constitue l'un des fondements de la vision transformatrice du continent, notamment à travers l'Union africaine et son Agenda 2063.

« Face aux défis complexes d'aujourd'hui -- qu'il s'agisse de consolider la paix ou d'accélérer la transformation économique -- l'esprit d'Adwa nous appelle à renforcer notre unité. La véritable force de l'Afrique réside dans sa solidarité, sa détermination collective et la poursuite d'un objectif commun », a-t-il souligné.

La Commission de l'Union africaine a, à cette occasion, réitéré son engagement ferme en faveur de la paix et de la sécurité, de l'intégration continentale et d'une croissance inclusive garantissant une prospérité partagée pour tous les Africains.

En 1896, les troupes éthiopiennes, sous la conduite de l'empereur Menelik II, infligèrent une défaite décisive aux forces du Royaume d'Italie à Adwa, préservant ainsi l'indépendance nationale à un moment crucial de l'histoire.

Ce succès retentissant ébranla le mythe de l'invincibilité militaire européenne et inspira de nombreux mouvements de résistance et de libération à travers le continent et la diaspora.

Au-delà d'une victoire militaire, Adwa s'est imposée comme un puissant symbole de fierté africaine et de solidarité panafricaine -- un héritage historique qui continue d'éclairer la marche du continent vers l'unité, la justice, la souveraineté et le développement durable.