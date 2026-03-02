Congo-Brazzaville: Présidentielle au pays - Sept candidats face à Sassou N'guesso

La campagne électorale pour l'élection présidentielle en République du Congo a officiellement débuté samedi.

Les 12 et 15 mars, les Congolais sont appelés aux urnes pour choisir leur président. Sept candidats sont en lice, dont le président sortant Denis Sassou N'Guesso, qui brigue un nouveau mandat sous la bannière de la Majorité présidentielle.

Deux semaines pour convaincre

Pendant quinze jours, meetings et rassemblements vont se succéder dans l'ensemble des quinze départements du pays. Les chefs-lieux seront particulièrement animés, avec des discours, des shows politiques et des appels à la mobilisation. À Brazzaville, les artères principales et les places publiques se sont déjà parées des couleurs des différents candidats. Affiches et banderoles donnent le ton de cette compétition électorale.

Sassou N'Guesso, favori de sa propre majorité

Le président sortant, au pouvoir depuis des décennies, se présente comme le candidat de la continuité. Son camp, la Majorité présidentielle, met en avant l'expérience et la stabilité. Dans un pays riche en pétrole mais confronté à des défis économiques et sociaux, son discours rassurera une partie de l'électorat.

Les habitués de la course présidentielle

Derrière le chef de l'État, six autres candidats tentent leur chance. Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, député et président du parti La Chaîne, en est à sa cinquième candidature depuis 2002. Une persévérance rare qui témoigne d'une opposition installée dans le paysage politique. Anguios Nganguia Engambé, président du Parti pour l'Action de la République, se présente pour la quatrième fois consécutive depuis 2009. La routine électorale pour ces figures de l'opposition.

Les nouveaux venus et les revenants

Uphrem Dave Mafoula, déjà candidat en 2021, retente l'expérience. L'universitaire Vivien Romain Manangou fait son entrée dans la course, apportant une touche académique au débat. Destin Gavet représente le Mouvement Républicain, tandis que Mabio Mavoungou Zinga, ancien député, espère convertir son expérience parlementaire en capital électoral.

L'appel du ministre à la paix civile

À la veille du démarrage officiel de la campagne, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, a lancé un message solennel. Il a invité les candidats à parcourir le territoire national dans le respect strict des lois et règlements. Surtout, il a exhorté les acteurs politiques à mener une campagne apaisée, sans violence, en préservant la cohésion et la concorde entre les citoyens.

Qu'est-ce qu'une campagne apaisée ?

Le concept, souvent répété dans les discours officiels, recouvre une réalité simple : pas d'insultes, pas d'incitations à la haine, pas de violences physiques. Dans un pays où les tensions électorales ont parfois dégénéré par le passé, cet appel n'est pas anodin. Il reflète la crainte des autorités de voir la campagne déraper.

Les défis logistiques d'une campagne nationale

Parcourir quinze départements en deux semaines relève du défi. Les candidats doivent organiser transports, sécurité, sonorisation et approvisionnement en matériel de campagne. Les moyens financiers feront la différence entre ceux qui pourront couvrir tout le territoire et ceux qui se concentreront sur les zones urbaines.

Brazzaville, vitrine de la campagne

La capitale concentre l'essentiel de l'attention médiatique. Ses artères sont tapissées d'affiches. Ses places publiques accueillent les meetings les plus suivis. Mais les candidats savent que les provinces pèsent lourd dans les résultats. Les départements éloignés seront aussi courtisés, notamment ceux qui disposent de bastions électoraux traditionnels.

L'enjeu de la participation

Dans un scrutin où la réélection du sortant semble probable, la participation devient un indicateur clé. Une forte mobilisation légitimerait le résultat. Une abstention massive alimenterait les contestations. Les candidats de l'opposition ont tout intérêt à motiver leurs troupes pour crédibiliser leur score.

Les attentes de la société civile

Au-delà des partis, la société civile observe. Elle réclame des débats d'idées, des propositions concrètes sur l'emploi, l'éducation, la santé. Elle espère que les candidats parleront aux préoccupations quotidiennes des Congolais plutôt que de se livrer à des joutes politiciennes stériles.

La communauté internationale en retrait discret

Les observateurs étrangers suivront la campagne sans faire de bruit. Les ambassades occidentales et les organisations régionales déploieront des missions d'observation le jour du vote. Leurs conclusions pèseront sur la reconnaissance internationale du scrutin, surtout en cas de contestation.

Les réseaux sociaux, nouveau champ de bataille

Si les affiches et banderoles dominent encore l'espace public, les candidats investissent aussi le numérique. Facebook, WhatsApp et X deviennent des vecteurs de propagande. La désinformation guette. Les autorités appellent à la responsabilité, mais la toile reste difficile à contrôler.

L'ombre des contentieux post-électoraux

Tous les regards se tournent déjà vers l'après-21 mars. Les recours, les contestations, les éventuelles violences. Le ministre de l'Intérieur a insisté sur le respect des lois. Un message préventif à l'adresse de ceux qui seraient tentés de ne pas accepter les résultats.

Le Congo retient son souffle

Pour l'instant, Brazzaville affiche ses couleurs dans le calme. Les meetings se déroulent sans incidents majeurs. Mais la campagne ne fait que commencer. Les deux prochaines semaines diront si l'appel à la concorde du ministre sera entendu ou si les vieux démons refont surface. Une question taraude déjà les observateurs : la présidentielle congolaise de 2026 restera-t-elle un modèle de civisme ou basculera-t-elle dans les turbulences ?