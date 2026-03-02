Cameroun: Liliose Neche - Première femme noire capitaine-adjudante dans l'armée canadienne

Liliose Neche vient d'entrer dans l'histoire. Cette ingénieure biomédicale originaire du Cameroun est devenue la première femme noire à occuper le poste de capitaine-adjudante au 38e Régiment des transmissions, une unité basée au centre-ville de Winnipeg.

Un parcours exemplaire qui force le respect et ouvre la voie.

De l'agronomie à l'université du Manitoba

Avant de porter l'uniforme, Liliose Neche avait tracé une tout autre route. Elle entame des études d'ingénieure agronome dans son pays natal avant de faire le grand saut. En 2015, elle rejoint l'Université du Manitoba, la plus ancienne et la plus grande université de recherche de l'Ouest canadien. Un changement de continent et de vie qui prépare la suite.

L'engagement militaire comme nouveau départ

Août 2021 marque un tournant décisif. Liliose Neche s'engage dans les Forces armées canadiennes comme officière des transmissions. La même année, elle intègre l'École de leadership et de recrues des Forces canadiennes à Saint-Jean-Sur-Richelieu. Elle y obtient sa qualification militaire de base pour les officiers, première étape d'une ascension fulgurante.

La formation intensive, clé de la réussite

L'excellence ne s'atteint pas sans sacrifices. Déterminée à se distinguer, Liliose Neche opte pour une formation très poussée à l'École d'électronique et des communications des Forces canadiennes à Kingston, en Ontario. Elle ne s'arrête pas là. En 2022, elle perfectionne ses compétences en maniement des armes et en techniques de terrain à l'École d'infanterie du Centre d'instruction au combat de Gagetown, au Nouveau-Brunswick.

Le 38e Régiment des transmissions, un nouveau défi

De retour à Winnipeg en 2023, la consécration arrive. Liliose Neche est nommée capitaine-adjudante au 38e Régiment des transmissions. Ce grade, elle est la première femme noire à l'obtenir au sein de l'Armée canadienne au Manitoba. Une première historique dans une institution où la diversité reste un chantier permanent.

Qu'est-ce qu'une capitaine-adjudante exactement ?

Le grade de capitaine-adjudante combine des responsabilités de commandement et d'administration. L'officier supervise les opérations de transmission, assure la coordination des équipes et garantit la bonne exécution des missions. Dans un régiment des transmissions, ces compétences sont vitales pour maintenir les communications sur le terrain.

L'ingénierie au service de l'armée

Le parcours de Liliose Neche illustre un phénomène plus large : la convergence entre compétences civiles et carrière militaire. Son background d'ingénieure biomédicale lui confère une rigueur analytique et une capacité technique précieuses dans les transmissions. Les forces armées canadiennes misent de plus en plus sur ces profils hybrides.

Un symbole pour la communauté noire du Canada

Cette nomination dépasse le cadre individuel. Dans un pays où les minorités visibles restent sous-représentées dans les hauts grades militaires, Liliose Neche devient un modèle. Elle prouve qu'une femme noire, immigrée, peut atteindre les plus hautes responsabilités dans une institution aussi exigeante que l'armée.

Le Cameroun, terre de talents exportés

Le parcours de Liliose Neche interroge aussi sur la fuite des cerveaux. Formée initialement au Cameroun, c'est au Canada qu'elle a pu développer pleinement son potentiel. Son histoire personnelle reflète celle de milliers d'Africains qui excellent à l'étranger, faute de débouchés à la hauteur de leurs ambitions dans leur pays d'origine.

La diversité dans les forces armées canadiennes, un enjeu stratégique

Le Canada, comme beaucoup de nations occidentales, cherche à diversifier ses effectifs militaires. L'objectif est double : refléter la composition de la société et bénéficier de talents variés. La nomination de Liliose Neche s'inscrit dans cette politique, mais elle reste encore trop isolée pour parler de transformation structurelle.

L'impact à court terme : une inspiration pour la jeunesse

Dès aujourd'hui, des jeunes filles noires, au Cameroun comme au Canada, peuvent se projeter dans une carrière militaire grâce à cet exemple. Les associations de promotion de la diversité vont certainement s'emparer de ce parcours pour encourager les vocations. L'effet démonstratif est immédiat.

Les défis qui restent à relever

À long terme, le véritable enjeu sera la multiplication de ces profils. Une seule nomination, aussi historique soit-elle, ne suffit pas à changer une culture institutionnelle. Il faudra former, promouvoir et retenir davantage de femmes et de minorités dans les hauts grades pour que l'exception devienne la norme.

Le 38e Régiment des transmissions, vitrine de la modernité militaire

Basé à Winnipeg, ce régiment joue un rôle clé dans les communications militaires canadiennes. En plaçant Liliose Neche à un poste de responsabilité, l'institution envoie un signal fort : la compétence prime sur les origines, et l'armée sait reconnaître les talents où qu'ils se trouvent.

La fierté d'une double appartenance

Pour Liliose Neche, le chemin parcouru est immense. De l'ingénierie agronome au Cameroun aux galons de capitaine-adjudante au Canada, elle incarne la réussite par le travail et la persévérance. Son histoire pose une question universelle : combien d'autres talents dorment encore dans l'ombre, attendant leur chance pour éclore ?