Afrique: Conditions météo défavorables

2 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le sud du Togo, tout comme celui du Nigeria, du Bénin, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, pourrait connaître des précipitations excédentaires durant la première moitié de la saison des pluies 2026.

C'est l'alerte lancée par les experts du Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel.

Ces parties méridionales du Golfe de Guinée cumulent les facteurs de risque : forte densité de population, saturation rapide des sols et réseaux d'assainissement défaillants. Des pluies extrêmes sont annoncées, susceptibles de provoquer des inondations aux conséquences importantes pour les populations.

Anticiper plutôt que subir

Face à cette menace, les experts appellent les gouvernements à agir sans attendre : sensibilisation des communautés, interdiction d'occuper les zones inondables, renforcement des capacités d'intervention des agences de gestion des catastrophes, et protection prioritaire des personnes vulnérables.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.