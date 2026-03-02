Tunisie: Violences faites aux femmes - 4 485 signalements en 2025

2 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Ligne verte 1899 d'écoute et d'orientation des femmes victimes de violence a reçu 7397 appels, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, dont 4485 sont liés à des signalements de violences faites aux femmes.

Selon le site internet de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), cet éclaircissement fait suite à la réponse du Ministère de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées à une question écrite concernant les indicateurs liés aux femmes victimes de violence, la loi organique N58 (2017) relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et la stratégie nationale de lutte contre la violence.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.