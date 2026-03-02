Tunisie: Violences faites aux femmes - 4 485 signalements en 2025

La Ligne verte 1899 d'écoute et d'orientation des femmes victimes de violence a reçu 7397 appels, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, dont 4485 sont liés à des signalements de violences faites aux femmes.

Selon le site internet de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), cet éclaircissement fait suite à la réponse du Ministère de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées à une question écrite concernant les indicateurs liés aux femmes victimes de violence, la loi organique N58 (2017) relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et la stratégie nationale de lutte contre la violence.