Tunisie: Ramadan - Saisie de 2,2 tonnes de bananes et 13,5 tonnes de sucre au cours des dix premiers jours

2 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le directeur de l'Observatoire de l'approvisionnement et des prix au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Ramzi Trabelsi, a révélé ce lundi 2 mars 2026 le bilan des saisies effectuées durant le premier tiers du mois de Ramadan.

Lors d'une intervention téléphonique sur la Radio Nationale, le responsable a précisé que les brigades de contrôle ont réussi à saisir plus de 200 tonnes de dérivés de céréales subventionnés, 13,5 tonnes de sucre, 16 622 litres d'huile végétale subventionnée, ainsi que 327 kg de viandes blanches et de poissons.

Trabelsi a ajouté que 7,5 tonnes de fruits et légumes ont également été saisies, dont 2,2 tonnes de bananes de contrebande et plus de 17 000 œufs, en plus d'autres marchandises diverses.

 

