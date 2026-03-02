Tunisie: Égalité des genres - La Bourse de Tunis rejoint l'initiative mondiale 'Ring the Bell'

2 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Bourse de Tunis organisera, le 6 mars, l'édition tunisienne de l'initiative mondiale Ring the Bell for Gender Equality afin de mettre en lumière le rôle du secteur financier et du secteur privé dans la promotion de l'égalité des genres en Tunisie.

Organisé en partenariat avec ONU Femmes Tunisie, cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, indique la Bourse de Tunis.

Il vise à mobiliser les acteurs du secteur financier et du secteur privé autour de la promotion de l'égalité des genres et de l'autonomisation économique des femmes.

L'objectif est d'encourager des engagements concrets en faveur de l'autonomisation économique des femmes et de sensibiliser les acteurs économiques à l'importance de l'égalité comme levier de performance et de durabilité.

Il s'agit également de promouvoir les bonnes pratiques et initiatives favorisant l'égalité au sein des entreprises et des institutions financières, de renforcer le dialogue entre parties prenantes et d'encourager l'adhésion et la mise en œuvre des Principes d'autonomisation des femmes (WEPs).

L'initiative mondiale Ring the Bell for Gender Equality constitue une mobilisation internationale annuelle réunissant les Bourses, les acteurs du secteur privé et les partenaires institutionnels afin de promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation économique des femmes, a-t-on rappelé.

Portée par ONU Femmes, SSE Initiative, IFC, la Fédération mondiale des bourses, et le Pacte Mondiale des Nations Unies, cette initiative vise à encourager le leadership des entreprises, la transparence et la redevabilité en matière d'égalité, tout en renforçant le rôle du secteur financier dans la promotion d'économies plus inclusives et durables.

L'édition 2026 s'inscrit dans la dynamique du thème mondial de la Journée internationale des droits des femmes, qui appelle à transformer les engagements en actions concrètes et mesurables.

Elle met en avant la nécessité d'accélérer les progrès vers l'égalité en mobilisant les marchés financiers, les entreprises et les décideurs autour de solutions concrètes favorisant les droits, l'accès aux opportunités économiques et la participation des femmes aux postes de décision.

 

