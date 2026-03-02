Togo: La BAD en mission exploratoire

Le secteur de l'élevage attire l'attention des grands bailleurs de fonds. La Banque africaine de développement (BAD) mène actuellement une mission exploratoire, en partenariat avec la Coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles (CTOP), pour identifier les opportunités d'investissement dans les filières bovine, avicole et petits ruminants.

Plutôt que de planifier depuis les bureaux d'Abidjan, la BAD a choisi d'aller directement sur le terrain. L'objectif est de recueillir des données fiables auprès des acteurs de base pour concevoir un programme d'investissement structurant et adapté aux réalités du terrain.

Le financement éventuel devrait couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur : accès aux intrants et à l'alimentation animale, vaccination, infrastructures de production, accès aux marchés régionaux, biosécurité et formation.

L'enjeu est de moderniser le secteur, accroître la productivité et réduire les importations de produits carnés.