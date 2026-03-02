Tunisie: Météo - Jusqu'à 28°C ce lundi, vents de sable au Sud et mer agitée

Le temps sera, ce lundi, caractérisé par un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions, selon les prévisions de l'Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Sud-Est. Il sera relativement fort à fort près des côtes et dans le Sud, où il provoquera localement des tourbillons de sable. Sur le reste du pays, le vent restera faible à modéré.

La mer sera très agitée au Nord, ainsi que dans le golfe de Gabès, et agitée sur le reste du littoral.

Concernant les températures, une légère hausse est attendue. Les maximales oscilleront entre 18 et 22°C sur le Nord, les hauteurs et les zones côtières Est, tandis qu'elles varieront entre 23 et 28°C dans le reste des régions.