Tunisie: Météo - Jusqu'à 28°C ce lundi, vents de sable au Sud et mer agitée

2 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le temps sera, ce lundi, caractérisé par un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions, selon les prévisions de l'Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Sud-Est. Il sera relativement fort à fort près des côtes et dans le Sud, où il provoquera localement des tourbillons de sable. Sur le reste du pays, le vent restera faible à modéré.

La mer sera très agitée au Nord, ainsi que dans le golfe de Gabès, et agitée sur le reste du littoral.

Concernant les températures, une légère hausse est attendue. Les maximales oscilleront entre 18 et 22°C sur le Nord, les hauteurs et les zones côtières Est, tandis qu'elles varieront entre 23 et 28°C dans le reste des régions.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.