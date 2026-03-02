Afrique: Crise au Moyen-Orient - Le Continent africain écartelé entre Israël et l'Iran

L'Algérie a tiré la première salve diplomatique. Son ministère des Affaires étrangères qualifie l'échec des négociations d'Oman de "profondément regrettable".

Les discussions entre Américains et Iraniens devaient contenir l'escalade. Elles ont échoué. Alger avertit désormais que l'instabilité régionale va s'aggraver.

Fracture diplomatique : le continent se divise

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sept réactions officielles. Six lignes diplomatiques distinctes. Le Tchad prend position sans ambiguïté en faveur de l'Iran. Son Président évoque "l'épreuve" que traverse Téhéran et appelle les musulmans à prier pour la paix. Une position religieuse qui contraste avec la prudence égyptienne.

Le Caire active ses canaux occidentaux

L'Égypte a exprimé sa "profonde préoccupation" face à "l'escalade militaire dangereuse". Le vocabulaire est mesuré. Le message est clair : Le Caire veut la reprise du dialogue. Première puissance arabe signataire des accords de Camp David, l'Égypte ne peut se permettre de froisser Washington.

Tunis choisit la solidarité arabe

La Tunisie suit la situation avec "une profonde préoccupation". Elle condamne les attaques contre les "États arabes". Formulation stratégique : elle évite de nommer Israël tout en affirmant son soutien au monde arabe. Une position qui satisfait son opinion publique sans rompre les équilibres diplomatiques.

Tripoli met en garde contre l'embrasement

La Libye exprime ses "profonds regrets" face à l'escalade militaire menée par Israël contre l'Iran. Tripoli craint l'extension du conflit à l'ensemble de la région. Une inquiétude légitime quand on connaît la porosité des frontières libyennes et la présence de milices inféodées à des puissances étrangères.

Dakar défend la souveraineté des États

Le Sénégal condamne l'usage de la force qui porte atteinte à la souveraineté des États. Dakar s'alarme des risques pour la sécurité mondiale. Position de principe d'un pays qui a toujours milité pour le multilatéralisme et le règlement pacifique des différends.

Pretoria rappelle le droit international

L'Afrique du Sud a condamné la violation du droit international. Son argumentation est cinglante : "la légitime défense préventive n'est pas autorisée et ne peut reposer sur des suppositions". Une position qui ancre Pretoria dans le camp des pays émergents hostiles aux interventions unilatérales.

L'axe chiite tente une percée sahélienne

Le soutien du Tchad à l'Iran ne doit rien au hasard. Ndjamena cherche des alliances alternatives alors que la France réduit son dispositif militaire. Téhéran cultive cette ouverture depuis des mois à travers des offres économiques et sécuritaires. Le Sahel devient un terrain d'influence pour la République islamique.

L'Algérie arbitre entre frères musulmans

Alger oscille entre son soutien historique à la cause palestinienne et ses relations complexes avec le Maroc, qui a normalisé avec Israël. En dénonçant l'échec des négociations, l'Algérie se pose en médiateur incontournable et rappelle qu'elle dispose d'une carte iranienne à jouer face à Rabat.

Quel avenir pour la coordination africaine ?

L'Union africaine reste silencieuse. Ses divisions internes paralysent toute réponse commune. À long terme, ces positions divergentes fragilisent la capacité du continent à peser dans les équilibres mondiaux. Chaque État tire désormais sa couverture diplomatique en fonction de ses intérêts bilatéraux.

La guerre des récits s'invite sur le continent

Les opinions publiques africaines suivent ces événements via les chaînes satellitaires et les réseaux sociaux. La désinformation prolifère. Les puissances régionales vont devoir gérer non seulement les conséquences géopolitiques des frappes, mais aussi leur traduction médiatique interne.

La légitime défense préventive interroge le droit

L'argumentation sud-africaine pose une question fondamentale : un État peut-il frapper préventivement sur la base de simples suppositions ? Pretoria ouvre un débat juridique qui dépasse le cadre du Moyen-Orient et concerne directement les États africains confrontés à des menaces sécuritaires.

L'Afrique prise en étau entre les blocs

Le continent subit une pression croissante pour choisir son camp. Les frappes au Moyen-Orient agissent comme un révélateur : il n'existe pas de position africaine unifiée face aux crises internationales. Les alliances historiques, les dépendances économiques et les solidarités religieuses fragmentent le continent.

Qui paiera le prix de l'escalade ?

Les économies africaines, déjà fragilisées par l'inflation et la dette, redoutent une hausse des prix de l'énergie. Les pays importateurs de pétrole comme le Sénégal ou la Tunisie surveillent les cours avec anxiété. L'instabilité au Moyen-Orient menace directement leur équilibre budgétaire.

La communauté internationale peut-elle encore agir ?

Alors que les grandes puissances semblent impuissantes, des médiations alternatives émergent. L'Algérie propose ses bons offices. L'Afrique du Sud brandit le droit. Mais sans coordination, ces initiatives resteront lettre morte. Une question demeure : le continent saura t-il transformer ses divergences en force de proposition ?