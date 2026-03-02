Tunisie: Le pays plaide pour le respect du droit international et la souveraineté des Etats

2 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Tunisie déclare suivre avec une profonde préoccupation la dangereuse escalade militaire au Moyen-Orient et réaffirme son attachement au respect du principe du droit international et de la souveraineté des Etats.

Dans une déclaration du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, la Tunisie fait également part de sa vive inquiétude quant aux risques que pourrait entraîner cette escalade militaire, notamment l'élargissement du conflit et le glissement vers le chaos, soulignant « la menace sérieuse que cela représente pour la sécurité et la paix régionales et internationales ».

La Tunisie réaffirme son attachement au respect du principe de la souveraineté des États et condamne toute agression contre le territoire de tout Etat ou toute atteinte à son intégrité territoriale, selon la même source.

Et d'ajouter que la Tunisie exprime, dans « ce contexte d'extrême gravité » , « son rejet absolu de toute atteinte au territoire de pays arabes frères et fait part de sa pleine solidarité avec l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie et l'Irak.

Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères indique que « La Tunisie, fidèle à son attachement à la fraternité arabe et islamique ainsi qu'aux principes du droit international et au règlement pacifique des différends appelle également toutes les parties à cesser immédiatement les opérations militaires, à faire preuve de sagesse et à revenir à la table des négociations, afin d'éviter toute nouvelle escalade, de préserver la vie des innocents et de protéger les ressources des peuples de la région.

La Tunisie a, à cet égard, mis l'accent sur la nécessité pour le Conseil de Sécurité d'assumer ses responsabilités et de prendre les mesures nécessaires pour préserver la paix et la sécurité internationales.

 

Lire l'article original sur La Presse.

