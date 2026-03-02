Madagascar: MPOX - 443 nouveaux cas confirmés et 314 guérisons à ce jour

L'épidémie de Mpox n'a pas gagné de nouveaux districts. 34 districts du pays ont jusqu'ici été touchés. Néanmoins, le nombre de cas positifs augmente progressivement.

Les dernières statistiques émanant du ministère de la Santé publique font état de 4 nouveaux cas confirmés de Mpox au 1er mars 2026, portant à 443 le nombre de cas confirmés durant la période allant du 18 décembre 2025 au 1er mars 2026.

Le tout, sur un total de 1 028 cas notifiés, dont 828 ont fait l'objet de tests, lesquels indiquent un taux de positivité de 53,50 %. Les quatre derniers cas confirmés sont tous localisés dans la capitale et ses environs : 3 dans le district d'Antananarivo Renivohitra et 1 dans le district d'Ambohidratrimo. Par ailleurs, 314 guérisons ont été recensées à ce jour.

Foyers

Pour rappel, le district de Mahajanga I reste le principal foyer de l'épidémie avec 241 cas confirmés, soit 55 % du total des cas positifs, tandis qu'Antananarivo Renivohitra en compte 58 à ce jour, soit 13 %.

Le district de Toliara I compte 16 cas confirmés au total, soit 4 %, Fianarantsoa I, 13 cas confirmés (3 %), et Antananarivo Atsimondrano, 13 cas (3 %). Le reste des cas positifs recensés jusqu'ici est réparti dans 29 autres districts, avec généralement moins de 10 cas au total.

Aucun décès lié au mpox n'a été enregistré à ce jour. Toutefois, l'inversion de la progression de l'épidémie nécessite un regain de vigilance en matière de respect des mesures barrières, notamment le lavage fréquent des mains avec du savon ou avec un produit désinfectant prévu à cet effet, ou encore le port du masque dans les lieux à fort taux de fréquentation.