Tunisie: Ben Arous-Prière de Tarawih - Dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension dans les mosquées

En collaboration entre la Direction Régionale de la Santé et la Direction Régionale des Affaires Religieuses du gouvernorat de Ben Arous, et dans le cadre des activités de santé conjointes programmées sous le slogan « Ramadaniat Sahia », plusieurs grandes mosquées ont accueilli, depuis le début du mois saint de Ramadan, des manifestations sanitaires nocturnes. Ces événements consistent en l'organisation de sessions de sensibilisation et de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, accompagnées de séances d'éducation nutritionnelle sur la saine alimentation durant le mois de Ramadan.

Une équipe de cadres médicaux et paramédicaux a assuré ces examens de santé nocturnes immédiatement après les prières du Maghreb (rupture du jeûne) et de l'Icha (prière du soir) dans les mosquées Et-Tawba à Radès, Abou Bakr Al-Siddiq à Hammam-Lif ainsi que les mosquées du quartier Jaber à Mornag, et d' Esh-Chifa à Ben Arous. Ces actions se poursuivront au cours des prochains jours dans de nombreuses autres mosquées de la région.

La Direction Régionale de la Santé de Ben Arous a lancé ce programme commun avec la Direction Régionale des Affaires Religieuses dans le but de délocaliser les services de santé vers les espaces mosquées. L'objectif est d'assurer des dépistages rapides et gratuits du diabète et de l'hypertension pour les fidèles, de fournir des conseils médicaux sur les comportements alimentaires sains, et de renforcer le rôle de la sensibilisation dans l'adoption d'une hygiène de vie saine, selon les déclarations faites à l'agence TAP (Tunis Afrique Presse) par le Directeur Régional de la Santé de Ben Arous, le Dr Farhat Zehmoul.

