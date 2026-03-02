Madagascar: Kick-boxing - Maître Kelly Rasoanaivo souhaite ramener la discipline à la source

Le père du kick-boxing malgache, maître Kelly Rasoanaivo, qui a introduit ce sport de combat à Madagascar en 1992, refait surface après plusieurs années d'absence médiatique. Il demande que l'élection du nouveau président de la Fédération soit reportée de deux ans.

Trente-quatre ans plus tard, Kelly Rasoanaivo affirme toujours avoir un devoir envers cette discipline. Figure emblématique et premier pratiquant de kick-boxing dans le pays, il souhaite ramener la discipline à sa source, sans modifier la loi ni les textes existants.

Samedi, au dojo de Mahazoarivo, devant la grande famille des techniciens, combattants, maîtres de salle et la presse, il a réclamé deux années pour remettre la discipline sur de solides bases.

Parti à l'étranger et revenu en 2017, il explique avoir travaillé dans le silence. « Je demande aux instances concernées et à la grande famille de cette discipline de nous accorder, à moi et à mes collaborateurs, deux ans pour remettre le kick-boxing à sa véritable place. Que l'élection du président de la fédération soit suspendue, le temps de rétablir une gestion correcte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après un à deux ans, ou peut-être quelques mois, nous pourrons organiser l'élection lorsque le tatami sera prêt », a-t-il déclaré. Il a également indiqué avoir déjà rencontré le ministère de la Jeunesse et des Sports avant de prendre sa décision.

Maître Kelly a rappelé qu'au départ, le kick-boxing n'était pas centré sur l'argent, mais sur la pratique, la technique et la passion, même si des questions financières et gouvernementales étaient présentes.

Selon lui, l'image du kick-boxing doit être valorisée afin d'attirer le sponsoring et d'offrir aux combattants un meilleur avenir. « Tant que je suis encore en vie, j'ai un devoir pour l'amélioration de cette discipline, moi qui connais bien les préoccupations des athlètes.

Je ne vais pas détruire ce qui est déjà en place, mais améliorer pour un véritable changement », a-t-il précisé. Maître Kelly tient à souligner qu'il ne prendra pas la présidence de la fédération.

En tant que fondateur du kick-boxing malgache, il souhaite plutôt enseigner et former les responsables selon leurs rôles, en collaboration avec les techniciens, afin d'assurer un avenir solide et structuré à la discipline.