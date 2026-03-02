Congo-Kinshasa: Clôturant ses vacances parlementaires, Lubumbashi - Sama Lukonde et les Forces Vives échangent sur le développement de l'espace Grand Katanga

Le Président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a rencontré samedi 28 février 2026 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, les forces vives du Grand Katanga, toutes tendances confondues, dans le cadre de sa 2ème descente parlementaire dans cette province.

Cette rencontre interactive tenue par le speaker de la Chambre Haute du Parlement pour conclure sa mission officielle, dans le cadre de la redevabilité parlementaire, a réuni les Chefs coutumiers, l'Union Sacrée de la Nation, les Présidents des Conseils Communaux, les Présidents des Conseils de la Jeunesse, la Dynamique des jeunes autochtones du Katanga, les Communautés socioculturelles, les Lwanzo, les Insaka ainsi que les femmes entrepreneures de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) section du Katanga. Elle s'est déroulée dans la salle du Gouvernorat du Haut-Katanga.

Les discussions ont porté notamment sur des sujets stratégiques concernant le développement du Katanga, les questions sécuritaires, la problématique de la desserte en électricité et en eau potable, ainsi que d'autres préoccupations qui affectent le vécu quotidien de la population katangaise.

Avec les femmes entrepreneures de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), le président du Sénat a échangé sur des stratégies susceptibles d'améliorer le climat des affaires, afin de vitaliser davantage l'économie de la province.

Somme toute, les échanges ont été fructueux, l'honorable Sama Lukonde a souhaité les meilleurs voeux à l'assemblée, avant de présenter une synthèse de son itinérance parlementaire effectuée dans la contrée.

Figure clé de l'Union Sacrée de la Nation, Jean-Michel Sama Lukonde s'est montré réceptif à toutes les préoccupations d'ordre socioéconomiques et sécuritaires lui soumises.

Il a promis de s'investir pour trouver des solutions concrètes quant à ce. La rencontre ayant été jugée très positive par les participants, le président du Sénat a promis de renforcer ce genre de dialogue entre élus et populations du Haut-Katanga pour promouvoir davantage la démocratie en RDC.

Il a affirmé avoir reçu des assurances fermes de l'autorité provinciale faisant état d'une baisse de l'insécurité urbaine et à l'intérieur de la province, un point jugé sensible dans le contexte actuel marqué par les accords de Doha et de Washington.

Les représentants de la délégation de l'Union Sacré de la Nation ont saisi cette opportunité pour offrir un présent en malachite, une oeuvre d'art représentant la carte de la RDC, au président du Sénat, haut cadre de leur plate-forme politique.