Ile Maurice: Aadil Ameer Meea - «Moderniser, structurer et faire monter en gamme notre industrie»

interview

Pourquoi est-il important de participer au Grand Salon de l'Industrie Locale et du Savoir-Faire mauricien ?

Ce salon s'inscrit pleinement dans la transformation que nous avons engagée depuis un an. Notre industrie ne peut plus fonctionner avec les réflexes d'hier. Nous devons produire autrement : plus efficacement, avec davantage de technologie, plus de valeur ajoutée et des standards de qualité plus élevés. Ce salon offre une plateforme concrète pour mettre en avant cette évolution. Il permet à nos entreprises de démontrer qu'elles s'inscrivent dans cette dynamique de modernisation, de montée en gamme et de structuration.

Pourquoi le ministère a-t-il accordé son patronage à cet événement ?

Le patronage reflète notre volonté de soutenir activement toute initiative qui contribue à renforcer la production locale et à structurer notre écosystème industriel. Depuis les Assises de l'industrie, nous avons engagé un travail de fond : restructuration des mécanismes d'appui, préparation de la nouvelle Industry Policy, mise en chantier du futur Industry Bill et de la SME Act. Ce salon est complémentaire à ces réformes. Il favorise la mise en réseau, les synergies entre opérateurs, et la consolidation du label Made in Moris comme gage de qualité, d'innovation et de fiabilité.

En quoi cet événement est-il stratégique pour les exposants ?

Dans un contexte où la contribution du secteur manufacturier reste sous pression, nous devons créer des opportunités concrètes pour nos entreprises. Ce salon permet de nouer des partenariats, d'intégrer de nouvelles chaînes de valeur, d'identifier des débouchés et de renforcer la crédibilité des produits mauriciens. Il offre également un espace pour mettre en avant les efforts de modernisation - automatisation, certification, amélioration des process - qui sont aujourd'hui indispensables pour rester compétitifs.

Quel message adressez-vous aux PME et aux coopératives ?

Les PME et les coopératives sont au cœur de notre stratégie de relance industrielle. Nous savons que les défis sont réels : accès au financement, pression sur les coûts, nécessité d'investir dans la technologie et la formation. C'est précisément pour cela que nous travaillons sur un cadre plus structurant et plus prévisible à travers la nouvelle Industry Policy et les réformes législatives en préparation. Je les encourage à utiliser ce salon comme un levier pour se positionner, pour se moderniser et pour intégrer des réseaux qui leur permettront de franchir un cap.

Un mot de conclusion ?

Notre industrie traverse une phase de transition. Les chiffres nous rappellent l'urgence d'agir, mais ils ne doivent pas nous décourager.Les Assises de l'industrie ont permis de poser un diagnostic lucide. L'Industry Bill et la nouvelle Industry Policy fourniront le cadre. Des initiatives comme le Grand salon apportent la dynamique de terrain.L'objectif est clair : produire mieux, avec plus de technologie, plus de valeur ajoutée locale et une identité industrielle forte. C'est ainsi que nous consoliderons durablement le Made in Moris.