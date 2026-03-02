Ile Maurice: Un motard hospitalisé après un grave accident de la route

2 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Le dimanche 1er mars, vers 13h10, un grave accident de la route s'est produit à Terre-Rouge, à proximité de l'église Saint-Joseph.

Un motocycliste de 24 ans, conducteur de bus à Ste-Croix, a percuté une voiture alors que celle-ci entrait dans l'enceinte de l'église. Le motard a été transporté à l'hôpital, où son état a été jugé sérieux. Les tests d'alcoolémie se sont révélés négatifs pour lui. La conductrice de la voiture, âgée 31 ans, résidant à NHDC, Terre-Rouge, a également été testée négative à l'alcool. L'incident fait l'objet d'une enquête des autorités.

