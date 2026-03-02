Ile Maurice: Vandalisme et vol de poules - Un jeune entrepreneur dans la tourmente

Un acte de vandalisme et un vol dans la matinée du samedi 28 février ont été rapportés à la police de Camp-de-Masque. Vers 5 heures du matin, un comptable de St-Julien-d'Hotman, âgé de 28 ans, s'est rendu à son élevage de poules. Il a vu que son utilitaire Isuzu, qui était garé dans la cour, avait été vandalisé et le pare-brise brisé.

À proximité, son générateur portait également des traces de détérioration. Il affirme que les dégâts matériels sont estimés à environ Rs 7 000. En poursuivant son inspection, il a constaté qu'il manquait trois poules dans son élevage. La valeur des animaux volés est estimée à Rs 26 000. Un coup dur pour ce jeune professionnel qui gère son élevage avec sérieux et qui y consacre beaucoup de temps.

Il n'y a ni caméra de surveillance ni gardien sur place. Cependant, il soupçonne toutefois une personne qu'il connaît bien et avec qui il a de mauvaises relations. Il pense que ce différend pourrait être à l'origine de ces actes. Une enquête policière a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire et d'identifier le ou les responsables.