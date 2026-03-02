Congo-Kinshasa: Province du Kwilu - 12 journalistes outillés pour former les autres

12 journalistes professionnels dont 10 de Kikwit, un du territoire de Masimanimba et un du territoire d'Idiofa, province du Kwilu dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC) viennent d'être renforcés en capacités. La formation des formateurs des journalistes a eu lieu du 24 au 26 février 2026 à Kikwit dans la salle des réunions de la Radio Tomisa du diocèse du même nom.

Organisée par l'Association des journalistes professionnels (AJP) d'origine belge avec sept organisations de la RDC, également avec le soutien de Wallonie Bruxelles International, cette formation a gravité autour des fondements du journalisme, la sélection de l'information, de la relation avec les sources, la déontologie et l'éthique, le droit de la presse, les méthodes d'enquêtes journalistiques ; l'intelligence artificielle, la lutte contre la désinformation, le Fact checking et la sécurité des journalistes.

« C'était un exercice de renforcement des capacités afin d'outiller les journalistes formateurs en leur confiant l'essentiel d'exercice de leur métier pour que l'information soit rendue comme il faut et qu'ils soient capables de transmettre toutes ces matières aux autres avec une bonne méthodologie en vue d'améliorer la diffusion de l'information qui est leur cheval de bataille quotidien », a expliqué Natacha Mozo, formatrice.

Recourant à la méthode interro-expositive en passant par l'andragogie, l'atelier a permis aux participants d'assimiler les matières via des exercices pratiques.

« Nous vous demandons de mettre en pratiques et de bien transmettre aux autres les matières reçues », a recommandé Chantal Kindundu, directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias Kwilu et point focal de la formation.

Recommandation bien accueillie par les 12 professionnels : « Votre appui a été déterminent. Soyez rassurés que les connaissances acquises seront transmises à bon escient aux autres bénéficiaires », a indiqué Judith Kibuti lisant le mot des participants.

La formation s'est déroulée dans un contexte caractérisé par la multiplicité des médias audiovisuels, écrits et en ligne tant au niveau de Kinshasa, la capitale, qu'au niveau des 26 provinces que compte le pays.