Une coalition gouvernementale, composée de cinq ministres, a échangé, la semaine récente, avec le Ministre d'Etat, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, sur la gouvernance et le financement du Programme présidentiel sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, dénommée « Programme Présidentiel Debout Jeunes Congolais (PPDJC). »

Cet important programme a été initié par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la tenue de la Table ronde nationale pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, organisée en novembre 2025. Ces assises avaient formulé de nombreuses recommandations, parmi lesquelles figurait le « Pacte national pour l'emploi des jeunes », adopté ensuite en Conseil des Ministres.

Un programme sur trois grands axes

Dédié à l'emploi des jeunes et faisant suite aux promesses électorales du President de la République relatives à la création d'emplois décents, comptables et durables, le PPDJC porte sur trois grands axes : la formation professionnelle ; le travail, l'emploi et l'égalité des chances ; ainsi que l'entrepreneuriat. « Le Président de la République a voulu mettre toutes les forces ensemble pour que nous puissions engager la bataille de la création des emplois.

Et nous avons compris que pour avoir des emplois, il faut avoir des entreprises fiables, et une main d'oeuvre qualifiée », a expliqué le Ministre de Petites et Moyennes Entreprises (PME), Justin Kalumba Mwana Ngongo qui conduisait la délégation.

Il a donné le sens de cette démarche auprès du Ministre d'Etat Guylain Nyembo : « Nous étions là pour approfondir la question du financement extérieur. Le Ministre d'Etat du Plan dont nous saluons l'expertise et l'engagement, a la clé pour ouvrir les portes des bailleurs de fonds, partenaires au développement. Mais notre pays va jouer le rôle de premier plan, dans la mesure où le budget de l'Etat va mobiliser presque la moitié du budget de ce programme », a-t-il expliqué.

Accompagner le programme avec passion

Guylain Nyembo a assuré la délégation de son engagement à accompagner ce grand programme du Chef de l'Etat sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, pour qu'il atteigne ses objectifs. « Pour nous, c'est un programme intéressant qui répond à la vision du Président de la République. Nous allons l'accompagner avec passion », a-t-il indiqué. Il s'est engagé à trouver des « fenêtres particulières » dans les programmes des partenaires avec le Gouvernement, pour un alignement sur le PPDJC.

Selon le Ministre des PME, le budget global de cet important programme s'élève à 650 millions de dollars US sur une période de six ans. Ce montant devrait provenir du financement budgétaire de l'Etat congolais, des appuis des bailleurs de fonds et des partenaires publics et privés.

Des concours sur des Plans d'affaires simplifiés seront organisés sur le plan national dès le 30 juin 2025, pendant deux cycles de trois ans et par zones géographiques, pour sélectionner dix projets porteurs pour la mise en oeuvre du PPDJC.