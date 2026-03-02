Ile Maurice: Le dépistage commence ce lundi dans les collèges

Les jeunes sont de plus en plus touchés par des problèmes de santé liés à leur mode de vie, tels que le surpoids, le diabète et l'hypertension. Dans ce contexte, le Programme de santé scolaire (PSS) reprend ce lundi 2 mars dans plusieurs établissements, dont le London College, le Rabindranath Tagore Secondary School, le Darwin College, le collège Lorette de Mahébourg et l'Eden College. Lancée le 27 janvier au Mohun Parsad Sharma Jugdambi State Secondary School, à Goodlands, la campagne se poursuivra jusqu'à la mi-septembre.

Selon l'enquête nutritionnelle de 2022, 14,6 % des enfants sont en surpoids et 13,8 % sont obèses. Chez les adolescents, 14,2 % sont en surpoids, 9 % sont obèses et 7,4 % présentent un taux de cholestérol élevé, ce qui augmente le risque de maladies chroniques à l'âge adulte.

Créé en 2007 par les ministères de la Santé et de l'Éducation, le PSS suit chaque année près de 30 000 élèves dans 180 établissements. Poids, taille, tension, glycémie, cholestérol et vue sont contrôlés, et les élèves à risque sont orientés vers des spécialistes. Le programme propose également des ateliers sur la nutrition, l'activité physique, la santé mentale et sexuelle, ainsi que sur les dangers du tabac, de l'alcool et des drogues.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les chiffres de 2025 montrent l'ampleur du défi : sur 26 197 élèves dépistés en Grades 7, 9 et 12, 32 cas de diabète et 501 prédiabétiques ont été identifiés, 3 523 élèves étaient obèses et 217 souffraient d'hypertension. La présence simultanée de surpoids et d'insuffisance pondérale montre que le problème ne se limite pas à l'excès de poids et nécessite des réponses adaptées.

Au niveau primaire, les infirmiers de santé publique poursuivent les dépistages, les vaccinations et l'orientation vers des soins spécialisés. En 2025, plus de 53 000 enfants ont été examinés et plus de 6 400 ont été orientés pour un suivi médical.