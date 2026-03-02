Ile Maurice: Ouverture de la saison de pêche à la senne et engagement pour une exploitation responsable

L'ouverture officielle de la saison de la pêche à la senne à Rodrigues a eu lieu ce dimanche 1er mars au matin à Camp-Pintade, coïncidant avec la traditionnelle Fête du poisson. Cet événement a mis en avant le savoir-faire des pêcheurs, la dégustation de produits frais ainsi que des messages axés sur la préservation des ressources marines. Le thème de cette année -- «Nou lamer, nou trezor, nou lavenir, anou protez li !» -- se veut un appel à une prise de conscience écologique.

L'ouverture de la pêche constitue un moment essentiel, non seulement pour la communauté des pêcheurs, mais aussi pour le grand public. Poissons frits et plats traditionnels ont attiré de nombreux visiteurs. Dès le retour des pêcheurs avec leurs prises, l'affluence s'est intensifiée, même si les quantités disponibles demeuraient limitées. Les autorités ont offert des dégustations gratuites de poissons, d'ourites et de patates afin d'attirer davantage de monde.

Les visiteurs étrangers ont été enchantés par l'accueil chaleureux des Rodriguais et par l'authenticité de l'événement.

Selon Jean Alain Wong So, commissaire au Tourisme, la gestion durable des ressources marines est étroitement liée au développement touristique de l'île. La préservation des traditions demeure essentielle pour assurer leur transmission aux nouvelles générations. Le chef commissaire Franceau Grandcourt a également souligné l'engagement des pêcheurs dans la surveillance et la protection du lagon, ainsi que leur rôle clé dans l'activité touristique et économique locale.

Les ONG environnementales Shoals Rodrigues et Ter-Mer Rodrigues ont pris part à l'événement à travers des expositions et des séances de sensibilisation. Une animation culturelle, mettant en avant des artistes locaux, a complété le programme, célébrant ainsi non seulement la pêche, mais aussi la culture et les traditions rodriguaises.

Cette date du 1er mars a également marqué la reprise de la pêche à l'ourite après un mois de repos biologique destiné à préserver les ressources marines. À Mourouk et à Port-Sud-Est, des pêcheurs ont exprimé leurs préoccupations face à la chaleur et au manque de pluie, des conditions qui affectent l'activité. La réouverture de la pêche à l'ourite relance aussi une économie dynamique, impactant commerçants, restaurateurs et transformateurs locaux. Comme chaque année, un concours a récompensé la plus grosse prise : cette saison, un pêcheur de Camp-Pintade a remporté le premier prix avec un spécimen de 4,2 kg.