Ile Maurice: Un jeune électricien arrêté pour trafic de drogues

2 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Le 1eᣴ mars, vers 16h30, des officiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit ont perquisitionné le domicile de C. P, 21 ans, électricien, résidant à Le Grand Branch Road, Grand-Bois.

Cette intervention a conduit à son arrestation pour possession de cannabis et de cannabinoïdes synthétiques en vue de la vente.

Lors de la perquisition, les forces de l'ordre ont saisi :

  •  46 graines de cannabis dans un sachet en plastique ;
  • Une quantité de résine de cannabis contenue dans un morceau de papier ;
  • 11 petits sachets de cannabis, regroupés dans un sachet plastique ;
  • 28 g de cannabinoïdes synthétiques dans un sachet plastique ;
  •  La somme de Rs 27 300.

L'accusé a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit afin de déterminer l'étendue de son réseau et la provenance de ces substances.

