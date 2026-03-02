Ile Maurice: Un jeune électricien arrêté pour trafic de drogues

Le 1eᣴ mars, vers 16h30, des officiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit ont perquisitionné le domicile de C. P, 21 ans, électricien, résidant à Le Grand Branch Road, Grand-Bois.
Cette intervention a conduit à son arrestation pour possession de cannabis et de cannabinoïdes synthétiques en vue de la vente.
Lors de la perquisition, les forces de l'ordre ont saisi :
- 46 graines de cannabis dans un sachet en plastique ;
- Une quantité de résine de cannabis contenue dans un morceau de papier ;
- 11 petits sachets de cannabis, regroupés dans un sachet plastique ;
- 28 g de cannabinoïdes synthétiques dans un sachet plastique ;
- La somme de Rs 27 300.
L'accusé a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit afin de déterminer l'étendue de son réseau et la provenance de ces substances.