Ile Maurice: Un témoignage bouleversant qui déclenche une enquête

Un élève de Grade 6 a dénoncé des mois de maltraitance présumée au sein du foyer où il vivait avec sa mère à Grand-Sable. Entendu par la police en présence d'un membre de sa famille, le garçon de 11 ans a livré un récit troublant, évoquant insultes, privations et violences physiques répétées.

Dans sa déposition dans l'après-midi du dimanche 1eᣴ mars, l'enfant explique qu'en août 2025, sa mère et lui se sont installés chez un homme à Grand-Sable. Au départ, la cohabitation se serait déroulée sans heurts. Mais selon ses dires, la situation aurait progressivement changé. Il affirme que l'homme aurait commencé à consommer régulièrement des boissons alcoolisées et que son comportement serait devenu de plus en plus agressif. Les injures auraient laissé place à des refus de lui donner à manger, puis à de la violence physique.

En janvier 2026, à une date qu'il ne peut préciser, il aurait été mordu au bras gauche, ce qui lui aurait causé un caillot sanguin. Le mois suivant, une dispute aurait éclaté au sujet de la nourriture. L'homme se serait alors emporté, lui infligeant plusieurs gifles au visage avant de lui saisir la nuque des deux mains. Sa mère serait intervenue pour tenter de mettre fin à l'agression. Malgré cela, l'enfant affirme avoir reçu plusieurs coups de poing et de pied sur différentes parties du corps. S'il ne présente pas de blessures graves apparentes, il dit ressentir encore des douleurs.

Le lendemain des faits, sa tante l'a conduit dans un établissement hospitalier de Port-Louis afin qu'il reçoive des soins. Une enquête policière a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ces graves allégations. Les autorités devront désormais établir les responsabilités et déterminer les suites à donner à cette affaire particulièrement sensible.

