Le Vice-Premier ministre Paul Bérenger a donné, vendredi, le coup d'envoi des réunions préparatoires pour l'organisation du Tour de Maurice UCI 2.2 2026 prévu du 2 au 5 juin. Il avait à ses cotés les ministres Deven Nagalingum, Osman Mahomed, Rajesh Bhagwan, Ranjiv Woochit, Ajay Gunness, les junior ministers Karen Foo Kune-Bacha et Fawzi Allymun, le commissaire de Police, Rampersad Sooroojebally, des membres de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) dont le président Michel Mayer ainsi que représentants des conseils de district et des municipalités.

Lors de cette rencontre tenue dans la Lunch Room de l'Assemblée nationale, Paul Bérenger a d'emblée fait ressortir que « le conseil des ministres prend conscience de l'importance de cet événement. » « C'est obligé d'être un succès », a-t-il martelé. Le VPM a ajouté qu'il comptait beaucoup sur le CP et la force policière pour la réussite de cette compétition et reconnu que certaines infrastructures devront être remises en état avant le coup d'envoi. « Je passe la main à mon collègue le ministre de la Jeunesse et des Sports qui dirigera la task force sur le Tour de Maurice mais je serai disponible si jamais on a besoin de moi », dira encore Paul Bérenger.

Karen Foo Kune-Bacha, Deven Nagalingum, Paul Bérenger, Michel Mayer et Dominique Froget affichant tous le sourire à l'issue du lancement des travaux de la task force pour le Tour de Maurice 2026. Selon lui, le Tour de Maurice pourrait servir de tremplin et d'exemple pour l'organisation d'autres manifestations sportives, tout en encourageant les autres fédérations sportives. Il a exprimé l'espoir que le succès de cette édition ouvre la voie à l'accueil d'autres compétitions internationales à Maurice, y compris dans le domaine du football.

« C'est un honneur pour moi d'être présent aujourd'hui. Malheureusement l'année dernière, le Tour n'a pu être organisé en raison d'un manque de moyens mais cette année, nous voulons que tout se passe bien. Il y aura 100 cyclistes présents et nous aurons une couverture médiatique internationale grâce à Canal+ et TV5 Monde. La présence du Commissaire de Police est importante car il est essentiel que tout se passe bien dans chacune des villes et chacun des villages traversés », a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum.

Il a précisé que plusieurs sites et infrastructures seront mobilisés pour l'événement, notamment le stade Anjalay à Belle Vue, le stade Germain Comarmond à Bambous et le Côte d'Or National Sports Complex, Le ministre a lancé un appel à la collaboration de toutes les parties concernées afin d'assurer le bon déroulement et le succès du Tour.

Membres du gouvernement, dirigeants de la Fédération mauricienne de Cyclisme et représentants des conseils de districts et des municipalité réunis dans la Lunch Room de l'Assemblée nationale pour le coup d'envoi des réunions préparatoires pour l'organisation du Tour de Maurice. Questions à... Michel Mayer (président de la Fédération mauricienne de Cyclisme) : « J'espère que le Tour sera un succès et pas seulement au niveau sportif »

Quel est votre sentiment après que le Vice-Premier ministre ait procédé au lancement des réunions préparatoires pour le Tour de Maurice prévu début juin ?

Je salue l'initiative du Vice-Premier ministre qui, à notre demande, a convoqué cette première réunion de la task force. J'espère que le Tour de l'île sera un succès et pas seulement au niveau sportif. C'est un événement national et il fait partie du patrimoine. Dans le passé, seuls les membres de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) organisaient le Tour avec tous les risques que cela comporte, au niveau de la sécurité, avec les routes en mauvais état. Cette fois, j'espère que le message est bien passé. Dans tous les pays qui organisent des Tours cyclistes, de gros moyens sont mis en oeuvre et c'est un joli spectacle. C'est le seul sport ou on peut venir au bord des routes et apprécier du beau spectacle sans rien payer.

Est-ce que la liste des équipes participantes a déjà été finalisée ?

On aura des équipes très fortes au départ cette année. Ce sera peut-être du jamais vu. Il y a bon nombre de formations qui ont fait des demandes mais toutes n'ont pas confirmé. Sur la liste nous avons la sélection nationale d'Arabie Saoudite, celle du Bénin, la Team AMANI du Kenya, Universe Cycling Team des Pays-Bas, Terengganu Cycling Team de la Malaisie, Isorex Continental Cycling Team de la Belgique, Madar Pro Cycling Team d'Algérie, The Hurricane & Thunder Cycling Team de Chine, Team 7-Eleven des Philippines au sein de laquelle évolue un Mauricien, l'équipe B de Burgos Burpellet BH d'Espagne, la sélection de Maurice bien entendu, cinq équipes de la Réunion, 4 clubs mauriciens et peut-être une équipe française.

Vous avez parlé de routes qui sont en mauvais état. Ont-elles été clairement identifiées ?

Oui. En fait, nous allons évité d'emprunter ces routes. Il s'agit surtout des routes de la cote est, soit celles qui passent par Trou d'Eau Douce, Poste Lafayette. Nous emprunterons des routes mieux entretenues.

Les étapes ont donc été finalisées ?

Le tracé a été mis sur papier. Maintenant, le commissaire de Police a dit qu'il faut que ses officiers doivent aller vérifier sur place. Ce n'est qu'après qu'il donnera son autorisation.

Le stade Anjalay à Belle Vue, le stade Germain Comarmond à Bambous et le Côte d'Or National Sports Complex serviront de lieux d'arrivée et de départ pour les différentes étapes ?

Notre souhait est que les départs et arrivées se fassent au même endroit et que l'on puisse avoir le maximum d'espace. Nous voulons que les coureurs aient toutes les aménités nécessaires sur place et que ce ne soit pas dans des centres commerciaux comme par le passé. On veut aussi organiser des ateliers avec les académies cyclistes, des démonstrations et procéder au le lancement du projet « La route se partage ». Donc c'est pour cela que nous avons besoin des lieux avec le maximum d'espace.

Quel est le message que vous souhaitez faire passer auprès du grand public ?

J'espère qu'il sera présent nombreux au bord des routes. J'adresse surtout un message au ministère de l'Éducation afin que les écoliers profitent de ce spectacle. On sait que c'est difficile d'attirer le public mais nous serons présents sur les réseaux sociaux et on compte sur le soutien de la presse pour véhiculer nos messages. Le commissaire de Police, Rampersad Sooroojebally (à g.) s'entretenant avec Michel Mayer (président FMC), Dominique Froget (secrétaire FMC), Jean-Claude Chelin (directeur du Tour) et Maubarak Boodhun (conseiller spécial du ministre Nagalingum).