C'est un nouveau ton dans la gouvernance institutionnelle en République démocratique du Congo. Samedi 28 février 2026, lors d'une cérémonie solennelle d'échange des voeux organisée, à Fleuve Congo Hôtel, à Kinshasa, par la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, s'est illustré par une intervention d'une pertinence rare autour du fonctionnement de l'environnement des Affaires en RDC.

Dans un contexte national marqué par des défis multiformes à résoudre, tant du point de vue entrepreneurial qu'industriel, le Président Tshisekedi a insisté sur l'importance et la nécessité de la mise en place, en RD Congo, d'un mécanisme de concertation permanente entre l'Etat congolais et le secteur privé. Par ce Pacte, à en croire Félix Tshisekedi, l'État devrait redoubler ses efforts pour améliorer durablement le climat des affaires, simplifier, digitaliser, sécuriser et à combattre la corruption.

À son tour, le secteur privé devrait s'engager à investir, à créer des emplois, à innover, à se formaliser, à respecter les règles et à faire de la gouvernance une force de compétitivité. "Les grands projets doivent devenir des accélérateurs de contenu local et non des îlots d'activité sans retombées durables pour l'économie nationale", a-t-il déclaré, de vive voix. Bien avant le mot du Chef de l'Etat, à l'ouverture des échanges, Robert Malumba Kalombo, Président de la FEC, a, dans son intervention du jour, formulé les grandes attentes du secteur privé autour du thème: « climat des affaires, pilier d'une économie compétitive formelle et inclusive ».

Ces attentes concernent notamment la mise en place rapide, centralisée et pleinement opérationnelle d'un guichet unique national pour le paiement de l'ensemble des obligations fiscales, douanières et des recettes non fiscales, afin de simplifier significativement les procédures, d'améliorer la traçabilité des paiements, de réduire efficacement la multiplicité des intervenants et de renforcer durablement la transparence dans la mobilisation des recettes publiques.

Il a souligné que l'institution, au sein de la Présidence de la République, d'une cellule dédiée au climat des affaires, ainsi que la mise en place d'un cadre structuré de concertation entre le Gouvernement et le secteur privé, traduisent une volonté politique affirmée du Président de la République d'inscrire durablement le pays dans une dynamique des réformes profondes, cohérentes et propices à l'investissement.

En réponse aux voeux de la FEC, le Chef de l'Etat a rappelé l'ambition qu'il porte d'une République Démocratique du Congo, « pays - solutions». Parce que dotée d'un potentiel unique qu'elle choisit de transformer en levier de stabilité et de prospérité partagée, grâce à des partenariats équilibrés et diversifiés. Cela passe par la promotion de la transformation locale, le développement des chaînes de valeur sûres et un environnement d'investissement fondé sur la confiance et la prévisibilité.

En toute convivialité et comme invité d'honneur, la Fédération des Entreprises du Congo a remis au Président de la République un cadeau hautement symbolique: une oeuvre d'art en bronze, pour saluer ses efforts et sa volonté de reformer le climat des affaires en RDC.