Nigeria: L'Évêque d'Ogoja visite l'église incendiée le 26 février

Abuja — « Ceux qui ont commis l'acte atroce d'incendier l'église ne resteront pas impunis » a déclaré Mgr Donatus Edet Akpan, Évêque d'Ogoja, aux fidèles de l'église paroissiale catholique Sainte-Marie à Irruan, dans la région administrative locale de Boki, dans l'État de Cross River (sud-est du Nigeria), qui a été incendiée le 26 février (voir Fides 27/2/2026).

Dimanche 1er mars, Mgr Akpan a effectué une visite pastorale pour exprimer sa solidarité et rassurer spirituellement la communauté paroissiale touchée. L'évêque a célébré une messe à laquelle ont participé de nombreux fidèles.

S'adressant aux fidèles après la messe, Mgr Akpan a exhorté les paroissiens à rester vigilants, les avertissant que les auteurs pourraient encore se trouver dans les environs. En condamnant cet acte sacrilège, Mgr Akpan a souligné que c'était la première fois en près de 100 ans de présence catholique dans la région qu'une église subissait une telle destruction. Il s'est toutefois montré certain que les auteurs de cet acte criminel seraient traduits en justice : « Ceux qui ont perpétré cet acte atroce en incendiant l'église ne resteront pas impunis ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'attaque a eu lieu aux premières heures du 26 février, vers 3 heures du matin, lorsque des inconnus, après avoir forcé les portes de l'église, sont entrés et ont mis le feu au bâtiment. Les flammes ont causé des dommages importants à l'église, notamment au tabernacle et à certains objets sacrés, ainsi qu'aux archives paroissiales.

Deux voitures appartenant au curé, qui étaient garées devant le presbytère, ont également été incendiées. Le curé, le père Euna Esibu, qui avait pris ses fonctions il y a seulement trois mois, a été gravement blessé en tentant d'échapper aux flammes, après s'être jeté par la fenêtre de son appartement situé à l'étage supérieur.

Selon certaines hypothèses, les pyromanes pourraient être des paysans des plantations de palmiers à huile voisines, ou appartenir à des groupes criminels anciennement liés à un gang notoire dirigé par un chef connu sous le nom de « Général Iron », tué par la police il y a quelques années.