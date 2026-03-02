Congo-Kinshasa: Cour de Comptes - Félix Tshisekedi prend acte du serment de Guy Tshipata

C'est un rendez-vous respecté. A Kinshasa, le Procureur général près la Cour des comptes a été officiellement installé au cours d'une audience plénière solennelle présidée par le Premier président de la Cour des comptes, samedi 28 février 2026, au Palais de la Nation, devant le Président de la République.

Fort d'une riche et longue expérience, le nouveau Procureur Général près la Cour des comptes, Guy Tshipata, 56 ans, était avant sa nomination président de la Chambre de discipline budgétaire et financière à la Cour des Comptes.

Deux autres membres de la Cour, désignés conformément à l'article 178 de la Constitution, ont également prêté serment devant le Président de la République : Monsieur Takamba Kimbodi Rigaud, Président de chambre et Monsieur Bongonza Basaka Richard, Conseiller maître.

Ils ont tous juré de « respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui leur sont confiées». En recevant leur serment, le Chef de l'Etat leur a transmis ses sincères félicitations dans l'accomplissement de leurs tâches au sein de la plus prestigieuse institution de contrôle des finances et des biens publics, créée en 1986. Étaient également présents à cette cérémonie, les chefs des corps constitués, les membres du gouvernement et certains membres du corps diplomatique accrédités en RDC.