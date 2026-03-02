Gabon: Le Groupe parlementaire UFRI adresse ses voeux au Président de l'Assemblée Nationale

2 Mars 2026
Gabonews (Libreville)
Par *Le Groupe parlementaire UFRI*

À l'occasion de la rentrée parlementaire du 02 mars 2026, le Groupe parlementaire UFRI adresse au Président de l'Assemblée Nationale ainsi qu'à l'ensemble des Députés de la Nation ses salutations républicaines et ses vœux de travaux fructueux au service du peuple gabonais.

L'ouverture de cette session intervient dans le contexte de consolidation de la 5e République, portée par la vision du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, qui appelle à un renouveau institutionnel, à une gouvernance modernisée et à une démocratie plus exigeante. Dans cette dynamique, l'Assemblée Nationale occupe une place centrale. Elle doit incarner l'esprit de responsabilité, d'équilibre et de maturité démocratique attendu par nos concitoyens.

Le Groupe UFRI réaffirme son attachement à une pratique parlementaire fondée sur la discipline, la cohésion, la responsabilité et le respect des institutions. "Nous sommes convaincus que la réussite de la 5e République repose également sur la vitalité du jeu démocratique, sur l'expression pluraliste des sensibilités politiques et sur l'application impartiale du Règlement de notre auguste Institution".

Le renforcement de l'État de droit et la crédibilité de notre Parlement exigent que chaque groupe parlementaire puisse exercer pleinement les prérogatives que lui reconnaissent les textes. L'équité dans la conduite des travaux, la reconnaissance des droits de tous, ainsi que le respect scrupuleux des procédures constituent des garanties essentielles pour une démocratie parlementaire authentique.

La responsabilité de ceux qui président aux destinées de l'Institution et des groupes parlementaires est, à cet égard, déterminante. La confiance des citoyens envers l'Assemblée Nationale dépend de notre capacité collective à faire vivre un débat respectueux, structuré et conforme aux règles établies.

Le Groupe UFRI prendra toute sa part aux travaux de cette session avec détermination, vigilance et esprit constructif. Nous contribuerons activement à l'amélioration de la qualité de la loi, au contrôle rigoureux de l'action publique et à l'élévation du débat parlementaire, dans le souci constant d'inscrire notre action en cohérence avec les ambitions de la 5e République.

Fait à Libreville, le 02 mars 2026

