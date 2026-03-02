Congo-Kinshasa: Membre non-permanent du conseil de sécurité de l'ONU, tensions au Moyen-Orient le pays appelle à la cessation immédiate des hostilités

Devant l'urgence, le volet majeur du message du Gouvernement de la RDC, c'est un appel à la plus grande prudence, lancé à tous les ressortissants congolais. Face au conflit militaire qui secoue le Moyen-Orient, à la suite des attaques israélo-américaines sur I'Iran, y compris leurs conséquences, Kinshasa tire la sonnette d'alarme sur le risque sérieux d'embrasement régional, susceptible d'avoir des conséquences graves sur la paix et la sécurité internationales, ainsi que sur les populations civiles. Dans un communiqué de presse, publié, samedi dernier, par le Ministère des Affaires étrangères, la RDC, en sa qualité de Membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, appelle à la cessation immédiate des hostilités, soulignant, avec insistance, la nécessité du respect du droit international. Ci-dessous, la position officielle de la République démocratique du Congo.COMMUNIQUE DE PRESSELe Gouvernement de la République Démocratique du Congo exprime sa vive

préoccupation face à l'escalade alarmante de la situation sécuritaire au Moyen-Orient

Kinshasa, le 28 février 2026 - Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC), suit avec une vive préoccupation la dégradation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, marquée par une intensification des opérations militaires et des actions de représailles impliquant plusieurs

acteurs étatiques de premier plan.

La dynamique actuelle fait peser un risque sérieux d'embrasement régional susceptible d'avoir des conséquences graves sur la paix et la sécurité internationales, ainsi que sur les populations civiles.

En tant que membre non-permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, la République Démocratique du Congo :