Congo-Kinshasa: Legistique et protocole - L'APF outille les fonctionnaires parlementaires

Pendant cinq jours, les experts de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), conduits par le Conseiller régional Afrique chargé de la formation des fonctionnaires et de l'organisation des stages, Mr Sekou Kante, ont renforcé les capacités des fonctionnaires parlementaires de l'Assemblée Nationale et du Sénat de la République Démocratique du Congo autour du thème : « L'administration et l'organisation du travail parlementaire : la légistique, les actes non législatifs et le protocole ».

Organisé dans un contexte de modernisation des institutions, cet atelier visait à améliorer l'efficacité du travail administratif des deux chambres du Parlement congolais. À l'ouverture des travaux, le Secrétaire Général du Sénat, Jean Mukuala, a insisté sur l'importance stratégique de cette formation. Selon lui, elle permettra aux services administratifs d'être « plus performants, plus modernes et mieux outillés pour faire face aux défis liés à l'évolution technologique », en vue d'un Parlement davantage tourné vers les citoyens.

Au programme : techniques de rédaction des lois, structuration des textes juridiques, cohérence de l'ordonnancement juridique et évaluation de l'impact des lois. Autant de modules destinés à consolider les compétences des cadres parlementaires, dont la mission principale demeure l'assistance aux députés et sénateurs dans l'élaboration de textes pertinents, applicables et conformes aux standards internationaux.

Dans son allocution de clôture, Jean Mukuala s'est félicité de la qualité des échanges et de l'engagement manifesté par les participants tout au long de la session.

Représentant l'APF, Étienne Boulanger, Directeur des comptes rendus du Sénat français, a salué des échanges « fructueux et instructifs », marqués par une participation active et un réel partage d'expériences.

La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des brevets aux participants.

Les Directeurs des cabinets des Honorables Présidents Aimé Boji Sangara de l'Assemblée Nationale et Jean-Michel Sama Lukonde du Sénat, les Secrétaires Généraux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, ainsi que le Conseiller régional Afrique de l'APF, ont procédé à la remise des brevets.

Satisfaits de la qualité de la formation, les bénéficiaires ont exprimé leur volonté de mettre en pratique, au quotidien, les connaissances acquises.

À noter que cette initiative a été autorisée par les Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, et du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, en collaboration avec l'Assemblée parlementaire de la Francophonie et l'Université Senghor d'Alexandrie.