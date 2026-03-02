Congo-Kinshasa: Au pays - L'Assemblée Nationale dénonce le Rwanda et condamne tout complot du chaos

Il s'agit d'une mise en garde appuyée. Tenez bien, à travers son Président, l'Honorable Aimé Boji Sangara, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo suit de près l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays. Elle dénonce et condamne une fois de plus la persistance de la guerre d'agression menée par le Rwanda et ses supplétifs sur le territoire congolais.

Au nom du Bureau de l'Assemblée nationale, *l'Honorable Aimé BOJI SANGARA* a exprimé la compassion et le soutien des élus nationaux aux populations victimes de cette agression, ainsi qu'aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et aux patriotes Wazalendo, engagés avec détermination dans la défense de la patrie. Le Président de l'Assemblée nationale a formulé ce message ce vendredi après-midi, lors de la séance plénière consacrée à l'adoption du rapport de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire, relatif au projet de loi de finances pour l'exercice 2026.