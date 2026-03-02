Congo-Kinshasa: Au pays - L'Assemblée Nationale dénonce le Rwanda et condamne tout complot du chaos

2 Mars 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Il s'agit d'une mise en garde appuyée. Tenez bien, à travers son Président, l'Honorable Aimé Boji Sangara, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo suit de près l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays. Elle dénonce et condamne une fois de plus la persistance de la guerre d'agression menée par le Rwanda et ses supplétifs sur le territoire congolais.

Au nom du Bureau de l'Assemblée nationale, *l'Honorable Aimé BOJI SANGARA* a exprimé la compassion et le soutien des élus nationaux aux populations victimes de cette agression, ainsi qu'aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et aux patriotes Wazalendo, engagés avec détermination dans la défense de la patrie. Le Président de l'Assemblée nationale a formulé ce message ce vendredi après-midi, lors de la séance plénière consacrée à l'adoption du rapport de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire, relatif au projet de loi de finances pour l'exercice 2026.

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2026 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.