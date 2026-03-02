Congo-Kinshasa: Canada - Patrick Muyaya mobilise la Diaspora Congolaise derrière les efforts de paix et de stabilité au pays

Depuis le Canada, la voix de la RDC a retenti comme un signal à la mobilisation ferme pour la vérité et la paix. Poussé par l'urgence de responsabilité, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a eu, la semaine dernière, des échanges engagés, avec des congolais vivant à Ottawa, au Canada, autour de la situation qui sévit dans l'Est du territoire congolais. Au cours d'une rencontre organisée à l'Ambassade congolaise, le Porte-parole du Gouvernement a apporté toute la lumière sur les enjeux réels de la crise sécuritaire qui perdure, indexant le Rwanda comme responsable immédiat des pillages des ressources naturelles du pays et de nombreux massacres des populations civiles congolaises.

Durant son séjour décisif, le Ministre Patrick Muyaya a employé un narratif convaincant face aux congolais de la diaspora au Canada, les invitant, tous, à toujours faire preuve de vigilance, de mobilisation et de patriotisme pour pousser les dirigeants étatiques à réussir le grand pari de la restauration effective de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'Est du territoire national.

"Ce ne sont ni les menaces du père, le #Rwanda, encore moins les intimidations permanentes du fils, le #M23 qui peuvent les dissuader dans leur engagement contre leur instrumentalisation pour des fins de guerre. Des actions communes pour favoriser le vivre-ensemble, un travail plus étroit et un engagement patriotique clair pour stopper la propagation du venin de la division, Poison Rwandais, inoculé en permanence au sein de nos communautés par le père et le fils.

L'égarement et le choix du soutien à l'ennemi de certains membres de leur communauté ne les engagent pas. Leur sécurité n'a jamais été l'objectif du #Rwanda sinon il n'aurait jamais amené dans les haut-plateaux, son autre criminel de fils de Red-Tabara. Riches et franches discussions à #Ottawa au siège de notre ambassade au Canada avec les membres de la communauté Banyamulenge. Le mensonge habillé et répété ne remplacera jamais la vérité", insiste Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, dans une publication interceptée, hier, dimanche 1er mars 2026, sur les réseaux sociaux.

