Cote d'Ivoire: Cacao/Rachat garanti à 2 800 FCFA - Siaka Diakité rassure et appelle les producteurs au calme

Le président de l'Organisation interprofessionnelle agricole (OIA) de la filière cacao, Siaka Diakité, a lancé, dimanche 1er mars, un appel au calme et à la sérénité à l'endroit des présidents de coopératives et des producteurs. Il les a rassurés quant à l'enlèvement effectif des stocks résiduels de la campagne principale, qui seront rachetés au prix garanti de 2 800 FCFA le kilogramme.

Cette déclaration fait suite à une séance de travail tenue à la Primature, en présence du Premier ministre, du Vice-Premier ministre et du Directeur général du Conseil Café-Cacao.

À l'issue de la rencontre, le président de l'OIA a confirmé la poursuite du programme gouvernemental de déchargement et de rachat des stocks recensés depuis janvier. « Le gouvernement a décidé de nous permettre de poursuivre le programme de rachat des stocks résiduels, qui seront achetés au prix garanti de 2 800 FCFA le kilogramme », a-t-il déclaré.

Ces assurances interviennent dans un contexte d'inquiétudes exprimées ces derniers jours par des délégués de l'OIA et plusieurs responsables de coopératives, à l'approche de l'annonce du nouveau prix garanti pour la récolte intermédiaire, exceptionnellement avancée d'un mois cette année.

Selon les autorités, il n'est nullement question de suspendre l'opération tant que l'ensemble des volumes inventoriés ne sera pas totalement absorbé. Ainsi, tous les connaissements actuellement en attente dans le système du Conseil Café-Cacao seront validés au plus tard ce lundi 2 mars. Les volumes résiduels concédés à l'OIA seront également enregistrés afin d'accélérer la délivrance des connaissements et la poursuite des opérations de déchargement.

Sur instruction du Premier ministre, le Vice-Premier ministre assurera un suivi personnel de l'opération, dont la coordination opérationnelle reste confiée à l'OIA. Objectif : restaurer la confiance et préserver la stabilité au sein de la filière cacao.