Cote d'Ivoire: Jeûne et carême - Türkiye solidaire des fidèles d'Abobo

La République de Türkiye a encore une fois marqué, le 27 février, son engagement social dans la commune d'Abobo. Comme l'an dernier, l'ambassadeur de cet État frère, SE Mme Deniz Erdoğan Barim a remis à une centaine de familles démunies de la commune des kits alimentaires.

Cet acte de générosité, réalisé avec l'appui de la Fondation Diyanet Vakfi et de l'Ong Assab, épouse les valeurs de solidarité et de partage prônées en période de jeûne et de carême.

Kandia Camara, maire d'Abobo, a exprimé sa reconnaissance à l'ambassade de Türkiye qui, souligne-t-elle, n'est pas à sa première action du genre et qui est désormais une tradition.

« Le geste que nous célébrons aujourd'hui est bien plus qu'un don matériel. Il est l'expression vivante de l'excellence des relations entre la Türkiye et la Côte d'Ivoire. Des relations qui se renforcent et se consolident chaque jour davantage. Je m'en réjouis d'autant plus que j'ai eu le privilège, en mars 2022, en qualité de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, d'effectuer une visite officielle dans ce pays. Je tiens à féliciter le Président et le peuple turc pour cet acte de bienfaisance. Ils font véritablement oeuvre utile », a déclaré Kandia Camara.

Elle a noté que cet appui important va soulager de nombreuses familles. « Par cet acte de haute portée sociale, vous vous inscrivez pleinement dans la vision du Président Ouattara. Celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, mais également dans celle des autorités municipales d'Abobo, à savoir, promouvoir le partage et la solidarité », a-t-elle indiqué.

Concluant que les kits alimentaires reçus permettront aux bénéficiaires de vivre le mois d'adoration et de prières dans de meilleures conditions.

Deniz Erdoğan Barim a, à son tour, martelé que c'est avec plaisir que la Türkiye partage, chaque année, le mois de pénitence avec les fidèles en apportant un peu de vivres.

« Aujourd'hui, ce sont 100 familles qui bénéficient du geste. Mais nous irons jusqu'à 1 000 dans toute la commune. Comme vous le savez, la solidarité entre nos deux peuples est historique et elle va continuer », a rappelé la diplomate.