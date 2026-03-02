Cote d'Ivoire: Fête de la Renaissance - Le PPA CI mobilise ses cadres pour l'édition 2026

La direction du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (Ppa-CI) a entamé les préparatifs de la prochaine fête de la Renaissance, prévue pour le mois de mai.

Cette célébration, devenue une tradition pour les militants du parti, vise à commémorer le retour de leur leader, Laurent Gbagbo, après son acquittement par la Cour pénale internationale (Cpi).

Selon un communiqué signé par le secrétaire général du parti, Jean Gervais Tchéidé, la haute direction du Ppa-CI s'active déjà pour assurer le succès de l'événement.

Dans cette dynamique, le président exécutif du parti, Sébastien Dano Djédjé, a convié plusieurs cadres, notamment Léon Monnet et la vice-présidente Odette Lorougnon, à une réunion de prise de contact prévue le mardi 3 mars, au siège du parti.

Cette rencontre rassemblera également les membres des précédents comités d'organisation afin de définir les grandes orientations de l'édition 2026. L'objectif est de faire de cette célébration un moment de communion entre les responsables du parti, les militants et les sympathisants.

D'après une source proche de la direction du PPA-CI, plusieurs réunions de travail sont programmées pour arrêter les axes majeurs de l'événement. La fête ne se veut pas seulement festive ; elle constitue aussi un cadre de réflexion, de remobilisation politique et de réaffirmation des idéaux du parti.

Pour rappel, la première édition de la fête de la Renaissance s'est tenue du 31 mars au 1er avril 2023 à Yopougon, marquant le lancement d'une tradition appelée à rassembler chaque année les militants autour de leur leader.