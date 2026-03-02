Cote d'Ivoire: Bouaké - Les présidents des jeunes et des femmes du canton Pepressou investis

Les organisations des jeunes et des femmes du canton Pepressou ont connu, le samedi 28 février 2026, une avancée majeure dans leur structuration, avec l'investiture officielle de leurs premiers responsables.

Cette cérémonie, marquée par une forte mobilisation communautaire, a consacré l'entrée en fonction du président des jeunes et de la présidente des femmes.

Placée sous le haut parrainage de l'Honorable Louis Kouakou Habonouan, député-maire de la commune de Brobo, la rencontre a réuni un large éventail de personnalités, notamment, autorités administratives, chefs traditionnels, leaders communautaires ainsi qu'une population nombreuse venue témoigner son soutien aux nouveaux dirigeants, selon la note d'information transmise.

Un nouvel élan pour la jeunesse et les femmes

Dans une atmosphère à la fois festive et solennelle, les responsables nouvellement élus ont été officiellement installés dans leurs fonctions. Ils ont solennellement pris l'engagement de promouvoir la cohésion sociale, d'encourager les initiatives locales et de renforcer l'autonomisation des jeunes et des femmes du canton Pepressou.

Au cours de leurs allocutions, ils ont exprimé leur profonde reconnaissance aux populations pour la confiance accordée. Ils ont affirmé leur volonté de placer leur mandat sous le sceau du dialogue, de la solidarité et du développement communautaire.

L'appel à l'unité du parrain Dans son intervention, l'Honorable Louis Kouakou Habonouan a salué la maturité et le sens élevé des responsabilités démontrées par les associations organisatrices. Il a encouragé les nouveaux dirigeants à privilégier un leadership inclusif et à oeuvrer pour l'épanouissement de toutes les composantes sociales.

« La jeunesse et les femmes constituent le socle du développement local. Leur organisation et leur engagement représentent des atouts essentiels pour l'avenir de nos communautés », a-t-il déclaré.

Un engagement collectif pour le développement

Au-delà de la valeur symbolique de l'événement, cette investiture ouvre une nouvelle ère pour l'encadrement du V Baoulé et de ses diasporas. Les attentes sont nombreuses, notamment en matière d'insertion socio-professionnelle, d'entrepreneuriat féminin et de participation citoyenne.

La cérémonie s'est conclue dans une ambiance chaleureuse, animée par des prestations culturelles et des moments de convivialité.

Elle traduit la volonté commune des populations d'oeuvrer ensemble pour le progrès des cantons du département administratif de Bouaké, du V Baoulé intra-muros et de ses diasporas.