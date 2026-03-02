Sénégal: Criminalité financière - 2 milliards FCfa en faux billets saisis par la Br de Keur Massar, 4 suspects arrêtés

Un important coup de filet a été réalisé dans la lutte contre la criminalité économique et financière. La Gendarmerie nationale a annoncé l'interpellation de quatre individus impliqués dans une affaire de tentative de trafic et de blanchiment de faux billets, pour une contre-valeur estimée à deux milliards de francs Cfa.

L'opération, menée le 2 mars 2026 par la Brigade de Recherches de Keur Massar, s'est déroulée dans un immeuble en chantier situé à la cité Taco de Rufisque.

Elle fait suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état de manœuvres suspectes liées à des billets noirs introduits sur le territoire national par voie maritime depuis la Gambie.

Au cœur du dispositif, un septuagénaire présenté comme membre de la bande, qui projetait de « laver » ces billets d'une valeur estimée à deux milliards de FCfa. Les investigations ont permis aux enquêteurs de le surprendre en flagrant délit, en compagnie de trois complices présumés, dans le bâtiment en construction.

Les quatre mis en cause ont été conduits dans les locaux de la Brigade de Recherches pour les besoins de l'enquête, qui devra déterminer les ramifications exactes de ce réseau et les circuits d'acheminement des faux billets.

La Gendarmerie nationale appelle par ailleurs les populations à renforcer leur collaboration dans la lutte contre la criminalité.