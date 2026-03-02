Sénégal: Yoff - « Actions, Citoyenneté et Solidarité », nouveau cadre d'engagement communautaire lancé le 7 mars prochain

Une nouvelle initiative citoyenne baptisée «Actions. Citoyenneté et Solidarité» sera officiellement lancée le 7 mars prochain dans la commune de Yoff, à l'occasion de la commémoration du « tala tay nder ».

Porté par Salimata Dieng, sociologue du travail et des organisations et Adjointe secrétaire générale nationale de la Jeunesse patriotique du Sénégal (Jps-Pastef), le concept s'articule autour d'un duo fondamental : Citoyenneté et Solidarité.

Selon Mme Dieng, cette journée inaugurale se veut un moment fort de reconnaissance et de transmission. « Il s'agira de rendre hommage à toutes les braves femmes qui ont oeuvré à préserver et transmettre des valeurs profondément sénégalaises : Jom, Foula, Fayda, en un mot, la dignité », a-t-elle déclaré.

Elle précise que cette première initiative ambitionne d'être «un espace de dialogue, de transmission et de mobilisation, centré sur les valeurs fondamentales qui façonnent notre vivre-ensemble et consolident notre cohésion sociale».

À travers ce projet, les organisateurs entendent promouvoir la culture de la solidarité, encourager l'engagement citoyen chez les jeunes, valoriser des parcours féminins inspirants et interroger l'héritage transmis aux nouvelles générations. Il s'agira également de favoriser un dialogue intergénérationnel constructif au sein de la communauté.

« À travers des actions concrètes, nous ambitionnons d'impacter positivement notre communauté en promouvant une citoyenneté active et en accompagnant les ressources humaines de notre commune », a ajouté Mme Dieng. Elle souligne que la commune de Yoff regorge d'hommes et de femmes aux valeurs et principes remarquables, prêts à relever le défi d'un développement local fondé sur leurs propres ressources et leur riche culture.

Avec une équipe jeune et déterminée à servir, « Actions. Citoyenneté et Solidarité » souhaite ainsi inciter les concitoyens à l'union des coeurs et à l'engagement citoyen afin de transformer durablement la vie des Yoffois.