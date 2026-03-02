Afrique: Le continent face au brasier irano-américain : le prix de la dépendance et le défi de la souveraineté

Alors que les frappes conjointes de Washington et Tel-Aviv contre Téhéran marquent ce début de mars 2026, le continent africain se retrouve une nouvelle fois projeté sur le banc des victimes collatérales. Entre fragilité économique et diplomatie fragmentée, cette crise souligne l'urgence pour l'Afrique de s'affranchir des tutelles occidentales pour garantir sa propre survie.

Une diplomatie continentale en quête de cohérence

L’analyse des réactions officielles montre une Afrique profondément tiraillée, incapable de parler d'une seule voix face aux blocs de puissance. D'un côté, des nations comme l'Afrique du Sud et l'Algérie dénoncent vigoureusement les « tactiques d'intimidation » et les « frappes préventives » qu'elles considèrent contraires au droit international. De l'autre, le Maroc, lié par les Accords d'Abraham, se mure dans un silence prudent concernant l'attaque initiale, tout en condamnant fermement les ripostes iraniennes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette divergence, commentée par Financial Afrik, illustre la complexité des alliances géopolitiques qui fragmentent le continent. Pendant que l'Union africaine appelle à une désescalade urgente par la voix de Mahamoud Ali Youssouf, la multiplicité des positions nationales affaiblit le poids diplomatique global de l'Afrique, l’établissant souvent à un rôle de spectateur inquiet plutôt que d'acteur de la médiation.

Le fardeau économique des conflits importés

Le continent paie systématiquement le prix fort des affrontements qui se jouent à des milliers de kilomètres de ses côtes. Comme le souligne Afrik.com, l'escalade militaire dans le Golfe menace directement les flux pétroliers et gaziers mondiaux, provoquant une onde de choc immédiate sur les économies africaines. La dépendance aux importations de produits raffinés et de denrées alimentaires place de nombreux États dans une situation de vulnérabilité extrême.

Chaque missile tiré au Moyen-Orient se traduit par une hausse des prix à la pompe à Lagos ou à Dakar, aggravant une inflation déjà préoccupante.

Cette résilience économique, mise à rude épreuve, révèle la fragilité d'un modèle où les chaînes d'approvisionnement céréalières et énergétiques sont tributaires de routes maritimes hautement sensibles, transformant chaque crise occidentale en une menace existentielle pour les populations africaines les plus exposées.

L'impératif d'une rupture stratégique et d'une autonomie réelle

Face à ce constat de vulnérabilité permanente, le conflit actuel agit comme un rappel brutal de la nécessité pour l'Afrique de penser son indépendance vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis. La souveraineté ne peut rester un concept théorique alors que le continent est le premier "perdant" des guerres de puissance.

Pour sortir de ce cycle de dépendance, l'intégration régionale prônée par la CEDEAO et l'UA doit se traduire par des actes concrets : développement de capacités de raffinage locales, sécurisation des circuits de production agricole et création de mécanismes financiers africains autonomes. L'objectif est de bâtir un bouclier contre la volatilité des marchés mondiaux pilotés par l'Occident.

En s'affranchissant des tutorats diplomatiques et économiques, l'Afrique pourra enfin protéger ses intérêts stratégiques et ne plus subir, impuissante, les retombées de crises dont elle n'est ni l'instigatrice, ni la bénéficiaire.