Tunisie: Première et deuxième année secondaire - Les élèves appelés à remplir les fiches d'orientation scolaire

Le ministère de l'éducation entame, au cours de la deuxième semaine du mois d'avril 2026, l'orientation préliminaire pour tous les élèves de première et deuxième année secondaire fixée par le calendrier d'orientation scolaire, à travers le remplissage des fiches d'orientation scolaire sur le site internet parent.education.tn, a souligné un communiqué publié lundi par le ministère de l'éducation sur sa page sur les réseaux sociaux.

Les élèves de deuxième année secondaire choisiront exclusivement les filières de spécialisation issues du tronc commun, ajoute le même communiqué.

Le ministère a ajouté que l'orientation préliminaire se poursuivra au cours de la troisième semaine du mois d'avril prochain avec le retrait des fiches d'orientation scolaire par le directeur de l'établissement scolaire et la tenue du conseil d'orientation préliminaire, suivie de l'affichage des résultats et l'information des élèves.

A partir de la quatrième semaine du mois d'avril et jusqu'à la tenue des conseils d'orientation finale, il sera procédé à la révision de la proposition d'orientation préliminaire à travers l'organisation d'entretiens individuels avec les élèves et leurs parents et la réorientation scolaire se tiendra du 1er août au 31 août 2026.

Le ministère de l'éducation a indiqué que les élèves concernés par les résultats de réorientation seront informés après approbation du procès verbal de la commission de réorientation dans l'établissement scolaire par le commissaire régional de l'éducation, dans un délai ne dépassant pas la deuxième semaine du mois de septembre 2026.

Les demandes de réorientation scolaire seront réouvertes au cours de la troisième semaine du mois de septembre 2026. A la fin de la première semaine du premier mois de la rentrée scolaire 2026-2027, les demandes de réorientation des élèves inscrits dans les établissements privés seront collectées et envoyées au commissariat régional de l'éducation pour vérifier la validité du cursus scolaire des élèves.

Le ministère a souligné la possibilité de se rétracter pour la demande de réorientation scolaire dans un délai ne dépassant pas la deuxième semaine du mois d'octobre 2026, relevant que les demandes de réexamen de l'orientation scolaire seront traitées au plus tard au cours de la première semaine d'octobre 2026. La commission nationale de réexamen de l'orientation scolaire se réunira pour examiner les demandes et statuer sur celles-ci au plus tard au cours de la deuxième semaine du mois d'octobre 2026.