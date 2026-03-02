Tunisie: Ligue 1 - 22e journée - L'EST sans soucis...

2 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Rafik El Herguem

Le chassé-croisé entre l'EST et le CA se poursuit en haut du classement. Le CSS ne lâche rien.

La 22e journée s'est terminée hier avec des matches qui concernaient plus les équipes du haut du classement, le leader espérantiste et son dauphin clubiste.

Pas de changement en fin du compte, l'EST continue de mener avec deux points d'écart sur le CA après les victoires larges des deux équipes. Le CA a terrassé l'ES Métlaoui 5-0 confirmant ses progrès offensifs après le mercato hivernal.

Pour l'EST, le déplacement à Béjà n'était pas une mince affaire. Les Béjaouas jouent pour le maintien et savent que le moindre point compte.

Leur résistance en première mi-temps a duré pratiquement 45', mais c'était plus parce que les équipiers de Danho étaient mal inspirés et peu incisifs.

Il a fallu un puissant tir de Diarra (qui prend de l'importance dans le dispositif de l'EST depuis qu'il joue) qui a passé la ligne pour donner l'avantage aux visiteurs en fin du premier half.

Par la suite, la supériorité de l'EST était claire avec deux buts de Boualia (un joli coup franc enveloppé) et de Jabri pour tuer un match rendu facile en seconde période.

Le duel EST-CA pour le titre se poursuivra encore. Dans le troisième match, le CSS a glané trois points précieux même sur une courte victoire. Et il a fallu attendre la 80' pour voir Omar Ben Ali concrétiser l'avantage du CSS.

Les joueurs de Mohamed Kouki conservent leurs chances de jouer pour une place continentale en attendant de voir la réclamation de l'OB contre le ST. Le CSS est à deux points du ST.

En bas du classement, nous avons un autre championnat si animé.

Qui va descendre? Si l'ASS et l'ASG commencent à perdre du terrain au bas de l'échelle, il reste 8 clubs intercalés dans 10 points d'écart encore concernés.

C'est serré et c'est ouvert pour toutes ces équipes dont les résultats se ressemblent, ce qui empêche de créer des écarts.

