Tunisie: OIM - Retour volontaire de 1 760 migrants dans leur pays d'origine

L'Organisation Internationale pour les Migrations en Tunisie a accompagné 1 760 migrants de retour dans leur pays d'origine au cours de l'année 2025, en leur offrant une nouvelle opportunité de départ grâce à des dispositifs de réintégration individualisés, adaptés à leurs profils, selon une publication de l'organisation sur sa page officielle Facebook.

L'organisation a précisé que le programme de réintégration est conçu en fonction des besoins, des compétences et des aspirations de chaque bénéficiaire, afin de leur permettre de bâtir un avenir meilleur dans la dignité et la stabilité, tout en favorisant leur autonomie ainsi que leur intégration économique et sociale. Parmi les activités soutenues figurent l'agriculture et l'élevage, visant à renforcer la sécurité alimentaire et à générer des revenus dans les zones rurales.

L'organisation a également souligné que le commerce, la création de petites entreprises, les commerces de proximité et les activités commerciales en général contribuent à faciliter la réintégration des migrants de retour. S'y ajoutent des projets liés à la cuisine, notamment des initiatives traditionnelles développées à domicile.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les projets ont aussi concerné les services de transport, l'éducation et la formation professionnelle, dans le but de renforcer les compétences et d'améliorer l'employabilité. D'autres activités, telles que la couture, l'esthétique, les services numériques et les métiers techniques, ont également été soutenues.

Il convient de noter que l'Organisation Internationale pour les Migrations en Tunisie a aidé, au cours de l'année 2025, 8 853 migrants à retourner dans leur pays d'origine dans des conditions sûres, dans le cadre du programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration. L'organisation a précisé que ce programme s'inscrit dans une approche visant à promouvoir une migration sûre et ordonnée, tout en garantissant un accompagnement adéquat pour assurer la réintégration sociale et économique des bénéficiaires dans leur pays d'origine.