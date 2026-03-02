Tunisie: Deux points de perdus pour le CAB - Inefficacité quand tu nous tiens !

Les Cabistes ont dominé et créé des occasions franches face à l'USM sans pour autant valider.

On a toujours entendu dire qu'une équipe qui crée des occasions de but ne doit pas s'inquiéter de son avenir proche. Tôt ou tard, elle finira par trouver le chemin des filets. Seulement, dans ce contexte bien précis, l'avenir proche c'est la fin de saison. Contre l'USM, les Cabistes ont présenté un spectacle agréable à regarder, grosso modo, mais ont manqué l'essentiel, à savoir venir à bout d'un adversaire accrocheur à souhait à Bizerte.

Le CAB n'a plus battu la formation monastirienne depuis 2021, autant au Stade 15-Octobre qu'au Mustapha Ben Jannet. Avant la rencontre, l'appréhension était donc justifiée dans le camp «Jaune et Noir». Peut-on parler de « bête noire» du CAB?

Pas du tout, le bilan entre les deux clubs est largement en faveur des camarades d'Allala. La raison est que les Nordistes ont régressé d'une manière significative et par conséquent ne possèdent pas les arguments nécessaires pour disposer d'adversaires sur une courbe ascendante, ces dernières saisons, tels que l'USM.

Malchance et maladresse...

Le weekend passé, si les Cabistes ont raté la victoire, cela est dû à la malchance et beaucoup de maladresse devant les bois gardés par Hlaoui.

Sinon comment expliquer, en première mi-temps, cette frappe de Rhimi de la tête qui passe légèrement à côté et ce tir de Nourani détourné par le gardien visiteur puis repoussé par le poteau droit et dégagé par la défense usémiste ? Puis, en seconde période de jeu, ce fut au tour de Berrima, fraîchement incorporé, de manquer l'immanquable à deux mètres d'une cage grande ouverte, en envoyant le cuir dans la nature ! Quelques minutes plus tard, il fut imité par Marius Glo qui élève trop son tir. Que d'occasions ratées! Un vrai gâchis... Pourtant, Chiheb Ellili, calepin en main, a procédé à 5 changements mais le score restera nul et vierge. Bref, le coaching n'a pas donné l'effet escompté. Deux points de perdus qu'il va falloir aller chercher à Kairouan contre la JSK lors de la prochaine journée. Mais là, il s'agit d'une tout autre paire de manches...