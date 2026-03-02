Tunisie: Ligue 1/22e journée - CA-ESM (0-5) - En roue libre

Tout en maîtrise, les Clubistes ont construit leur victoire face à une ESM volontaire, sans plus.

A la réception d'une Etoile Sportive de Métlaoui qui sortait d'un nul méritoire face au tenant « Sang et Or », le Club Africain était tenu de gagner pour du moins toujours coller aux basques du premier de cordée, voire se hisser à sa hauteur ou le devancer s'il bénéficiait d'un destin favorable. Hier, à Radès, le Onze à Faouzi Benzarti a engagé son match face à l'équipe de Imed Ben Younès en priorisant l'attaque, alors que les Miniers, à leur tour, ont foulé la pelouse avec l'intention de rééditer la dernière performance face à l'EST en y greffant davantage de réussite. Coup d'envoi du match avec un staff technique clubiste qui a récupéré Oussema Shili sur le flanc gauche, Aymen Harzi en tant que relayeur et lancé l'axial Bouabid ainsi que la recrue Oussema Bouguerra d'entrée.

1' de jeu, suite à un centre ajusté d'Oussema Shili, Hamza Khadhraoui débloque le score en faveur du CA. Le match est lancé sans round d'observation avec ce but éclair. 5' de jeu, l'ESM réagit par la pointe Mnasri qui bute sur un rapide repli clubiste. 12', Firas Chawat perce sur le couloir droit et sert en retrait Ait Malek qui envoie le cuir dans le décor. 20', lancé sur l'aile droite, Diamé sert Hamza Mnasri qui ne reprend pas le cuir à bout portant.

Vers la demi-heure de jeu, les consignes de Imed Ben Younès (suspendu et relayé sur le banc par Riadh Hadhri) sont claires : Chercher le CA dans son camp et déceler la faille. 32', le CA aurait pu doubler la mise suite à un centre en retrait de Khadhraoui repris par Bouguerra et repoussé par Oussema Bahri. 38', Bodiane sert Sylla à l'entrée de la surface mais ce dernier tergiverse. 45', le CA double la mise. Ait Malek sert Bouguerra qui décale vers Shili dont le service instantané vers Chawat ne laisse aucune chance au gardien Ben Chrifia. On en restera là pour ce premier half.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Khadhraoui, l'homme du match

De retour de pause, on attendra la 51' pour voir la première occasion de la seconde mi-temps avec un tir croisé et non cadré de Sylla. 54', le CA répond par Ait Malek qui « touche du bois » d'un tir en pleine surface. Dix minutes se sont écoulées et le CA manque de peu de corser la note par Bouguerra puis par Chawat. 72', démarqué, Ben Abda reprend de volée mais Ben Chrifia repousse. 73, Harzi dépose sur la tête de Bouabid qui marque mais l'axial clubiste est signalé hors jeu. 75', le CA triple la mise avec Aymen Harzi qui ajuste Ben Chrifia après une passe lumineuse de Khadhraoui, jusque-là homme du match avec un but, une passe décisive et une activité débordante à la récupération et à la relance.

86', encore Khadhraoui qui hérite d'un service de Mesamri, sert idéalement Harzi qui manque de peu d'alourdir le score. 87', le supplice de l'ESM se poursuit avec un 4e but signé Zaalouni suite à un centre précis de Khadhraoui, encore lui. 90', l'ESM aurait pu sauver l'honneur si le tir de Soltani était cadré. 91', Harzi centre vers Mesmari, ce dernier renvoie instantanément vers Shili qui reprend de volée dans les buts de Ben Chrifia. L'ESM s'écroule. Le CA est en roue libre, jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre Aymen Nasri.

CA : Mouhib Chamekh, Oussema Shili, Hamza Ben Abda, Yassine Bouabid, Ghaith Zaalouni, Moataz Zemzemi (Franck Alain Kanté), Aymen Harzi, Bilel Ait Malek (Saidou Khan), Oussema Bouguerra (Oussema Shrimi), Hamza Khadhraoui (Sadok Kadida), Firas Chawat (Fahd Mesmari)

ESM : Hamza Ben Chrifia, Fares Meskini, Yassine Boukhris (Raed Fedaa) (Souhail Bouani), Oussema Bahri, Mohamed Diamé Pape, Eric Kouassi (Ismail Hermess),Yassine Soltani, Cherif Bodiane, Hamza Mnasri (Mohamed Islem Gasmi), Mohamed Ben Hassine, Naby Sylla.