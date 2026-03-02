Tunisie: Tennis/Tournoi d'Indian Wells (Qualifs) - Moez Echargui débute face à l'Argentin Román Andrés Burruchaga

2 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le Tunisien Moez Echargui, 141e mondial, affronte lundi soir l'Argentin Román Andrés Burruchaga, 96e mondial, dans le cadre du premier tour des qualifications du tournoi américain d'Indian Wells (Masters 1000).

Les deux dernières apparitions de Moez Echargui sur les courts n'ont pas été couronnées de succès, puisqu'il a été éliminé dès le premier tour du tournoi de Dubaï face au Français Giovanni Mpetshi, puis au tournoi de Doha contre le Grec Stefanos Tsitsipas.

Echargui n'avait encore jamais affronté l'Argentin Román Andrés Burruchaga.

Le tournoi d'Indian Wells (Californie, Etats-Unis) se dispute sur surface dure et est doté d'un prize-money d'environ 9,415 millions de dollars.

